Federico Chiesa, la joya que quiere robarse la Juventus. Pese a ganar los últimos ocho Scudettos y acariciar el noveno, la Juventus tiene una cuenta pendiente con su afición: la Champions League. Para levantar la Orejona, la ‘Juve’ apostó por Cristiano Ronaldo hace un par de años, pero ni el ‘Bicho’ ha podido ayudar al conjunto ‘bianconeri’ a terminar con el ayuno europeo.

Para apuntalar la ofensiva, la directiva de la ‘Vecchia Signora’ tendría entre manos un trueque con la Fiorentina. En los últimos meses, la ‘Juve’ incorporó varios talentos jóvenes como Matthijs de Ligt, Merih Demiral, Rodrigo Bentancur, Luca Pellegrini (cedido en Cagliari), Dejan Kulusevski (a préstamo en Parma) o Arthur Melo (llegará desde Barcelona una vez finalizada la temporada). A esta camada de jugadores podría sumarse Federico Chiesa, estrella de la Fiorentina.

De acuerdo con información de ‘La Gazzetta dello Sport’, la Juventus utilizaría la misma fórmula que usó con Barcelona para obtener a Arthur Melo: el canje. La ‘Vecchia Signora’ se desprendería de dos argentinos para firmar al talentoso italiano.

Federico, hijo del ex futbolista Enrico Chiesa, habría tomado la decisión de no renovar su vínculo (finaliza en Junio de 2022) con la Fiore, por lo que el club viola no vería con malos ojos el negocio con la Juventus. El cuadro de Florencia pretende una cifra cercana a los 70 millones de euros por el extremo que suma seis goles en la presente Serie A y cinco asistencias.

Para firmar a Federico Chiesa, la ‘Juve’ pondría sobre la mesa a los argentinos Cristian Romero y Gonzalo Higuaín. El primero se encuentra a préstamo en Genoa y tiene una cotización que ronda los 26 millones de euros. El Cordobés es titular y figura en su equipo: fue titular en 28 partidos y dio dos asistencias.

En tanto, el caso del ‘Pipita’ Higuaín es diferente. El caso del Pipita sería diferente. Aunque el jugador sería del agrado de Fiorentina, su elevado contrato (ronda los 7 millones de euros) podría llegar a ser un inconveniente. Si bien Maurizio Sarri quisiera retenerlo, todos los caminos conducen a que el ex River dejaría el club al finalizar la temporada.

