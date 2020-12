Federer no estará en el Abierto de Australia.

Roger Federer, tenista ganador de 20 Grand Slams, no asistirá al Abierto de Australia 2021 y, por primera vez en 20 años, se perderá el primer torneo grande del año en el circuito.

“Roger ha decidido no jugar el Abierto de Australia 2021. Ha tenido una fuerte evolución en el último par de meses con su rodilla y capacidad física. Sin embargo tras consultar con su equipo, decidió que era mejor para él a largo plazo regresar al tenis competitivo después de Australia”. Dijo a The Associated Press Tony Godsick, representante de ‘Su Majestad’.

El tenista suizo no volvió a la actividad en la reactivación del tenis después en la época de pandemia debido a que busca superar sus problemas físicos.

Se espera que el ‘Expreso Suizo’ pueda volver a jugar en torneos siguientes al desarrollado en Melbourne como Rotterdam o Dubai.

El Australian Open está pactado para iniciar el 8 de febrero, tres semanas después de lo que sería su inicio regular, todo debido a la contingencia sanitaria.

Roger Federer fue igualado por Rafael Nadal en el número de títulos conseguidos en Grand Slam (20) después de que el español se impusiera en Roland Garros.

El 24 de diciembre se había que si estaría. “Roger Federer también regresará de la lesión a competir en este Grand Slam”. Indicó el director del torneo Craig Tiley en un comunicado.

También se destacó la presencia del serbio Novak Djokovic (1), quien tratará de defender la que sería su novena corona en Melbourne Park, y el español Rafael Nadal (2), quien buscará su vigésimo primer Grand Slam para superar al de Basilea.

Los primeros diez cabezas de serie serán Djokovic (1), Nadal (3), el austríaco Dominic Thiem (3). El ruso Daniil Medvedev (4), Federer (5), el griego Stefanos Tsitsipas (6). El alemán Alexander Zverev (7), el ruso Andrey Rublev (8), el argentino Diego Schwartzman (9) y el italiano Matteo Berrettini.

