Federación Española rechaza el calendario de LaLiga.

El caso del Fuenlabrada pone en riesgo el futbol en España, después de que LaLiga recibió este lunes por medio de una carta el rechazo de la Federación Española de Futbol del calendario propuesto.

A través de una misiva de Andreu Camps, secretario general de la RFEF, el organismo le pidió a Javier Tebas, presidente de LaLiga. Con copia al Consejo Superior de Deportes (CSD), al Numancia y Deportivo La Coruña, resolver conflictos de cara a la siguiente temporada.

El principal problema es el del caso Fuenlabrada, equipo que juega en la Segunda División, pero que podría perder la categoría por el tema de los numeroso casos positivos por COVID-19 que tuvo, al ser demandado, y todo lo que perjudicó el terminar la temporada.

“Las autoridades competentes (CSD) deben regular el marco jurídico necesario e imprescindible que permita el inicio de todas las competiciones de ámbito estatal del futbol español y no solo de una parte. Mientras ese marco jurídico común no exista no se pueden iniciar unas competiciones sí y otras, con los mismos derechos, no.

“En el momento en que exista una garantía por parte de los poderes públicos competentes de poder iniciar las competiciones oficiales, la RFEF estudiará el calendario”.

“Por último, absténgase de cometer ilegalidad o irregularidad alguna con el sorteo de las competiciones de Primera. Y Segunda División de las competiciones oficiales de futbol en España”, se lee en la misiva.

Tebas se responsabilizó públicamente y defendió la gestión del club, alegando que cumplieron todos los protocolos en el Fuenlabrada. Que finalmente no consiguió su lugar en el playoff de ascenso que le tocó al Elche, recién ascendido.

Federación Española rechaza el calendario de LaLiga.

En la carta, la cual tuvo acceso el diario Marca, Andreu Camps espera que los problemas planteados. Por los clubes se solucionen como el número de equipos que disputen la Segunda División. O los protocolos de seguridad para el inicio de la temporada.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.