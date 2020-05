FC Seoul usa muñecas sexuales en tribuna y es multado.

La K League impuso una sanción récord de 82.000 dólares al FC Seoul por este escándalo.

El equipo FC Seoul recibió una multa récord por parte de la liga nacional de Corea del Sur por emplear muñecas sexuales a modo de público durante un partido reciente, al que no pudieron asistir espectadores reales debido a la pandemia del COVID-19.

La K League decidió imponer una sanción de 100 millones de wones (72.000 euros/ 82.000 dólares) al club por “causar un grave daño a la imagen y la integridad” de la competición y por ofender a los espectadores masculinos y femeninos, según explicó en un comunicado emitido el miércoles y recogido hoy por los medios nacionales.

El equipo de la capital situó una docena de muñecas sexuales en sus gradas el pasado domingo durante un partido disputado contra el Gwangju FC en su estadio, en el que los locales se impusieron por 1-0.

Las muñecas fueron equipadas con ropa oficial del club y las colocaron como si estuvieran animando a los jugadores.

Además de mensajes de apoyo al equipo, algunas de ellas sostenían carteles que incluían referencias a sitios de internet con contenido sexual.

Ante las numerosas críticas recibidas a través de las redes sociales, los responsables del equipo pidieron disculpas.

Afirmaron que usaron las muñecas pensando que eran simples maniquís. Con el objetivo de añadir un elemento de diversión ante la imposibilidad de contar con espectadores reales.

La liga profesional surcoreana arrancó el pasado día 8 de mayo con partidos a puerta cerrada y con un calendario reducido.

Después de aplazarse su inicio más de dos meses por la pandemia de coronavirus. De que se hayan logrado estabilizar los contagios en el país.

2016 K League winners FC Seoul inadvertently used sex dolls rather than fashion mannequins to help fill empty stands this weekend. The club has apologised. Both the club and the supplier are pointing fingers at others. (It's not just COVID-19 you need to avoid catching!) #kleague pic.twitter.com/59rSU8XxYL

— Devon Rowcliffe (@WhoAteTheSquid) May 17, 2020