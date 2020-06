Faustino Asprilla llama fracasados a los mexicanos. Faustino Asprilla, ex jugador colombiano, salió en defensa de Juan Carlos Osorio, quien ha sido criticado en los últimos días por sus polémicas declaraciones en torno a los futbolistas que participaron con México en la Copa del Mundo de 2018. El Tino llamó “fracasados” a los mexicanos y aseguró que no reconocen el talento y el conocimiento del ex seleccionador del Tri.

“Los mexicanos son unos fracasados, nunca van a reconocer lo bueno que hizo Juan Carlos Osorio”, declaró el otrora delantero de Atlante sobre las críticas que ha recibido el actual estratega de Atlético Nacional.

Asimismo, el cafetalero aprovechó para arremeter contra Hugo Sánchez y Ricardo La Volpe, ex entrenadores del futbol mexicano, a quienes señaló de no haber tenido éxito cuando estuvieron al frente de la Selección de México.

“Es una humildad que nunca van a tener. Hugo Sánchez y Ricardo La Volpe no hicieron nada en la selección y eso es lo que les duele, no soportan que a Osorio sí le haya ido bien”, mencionó Asprilla en una entrevista con un medio de comunicación colombiano.

Ricardo La Volpe comentó hace un par de días que Juan Carlos Osorio “desperdició” a la mejor camada de futbolistas mexicanas que haya visto. Además, Miguel Herrera, técnico de América, acusó de “traición” al colombiano por revelar las conversaciones que tuvo con sus jugadores en Rusia 2018.

Juan Carlos Osorio aseguró que los seleccionados no estaban preparados para medirse ante Brasil en los octavos de final del Mundial de 2018 y reveló que necesitaba de elementos más talentosos para tener una oportunidad de competir ante la Verdeamarelha.

