Faustino Asprilla acusa a Carlos Reinoso de querer amañar un juego. Carlos Reinoso siempre ha sido un hombre polémico dentro del futbol mexicano, sin embargo, una nueva revelación sobre él podría cambiar la manera en que se le ve. De acuerdo a Faustino Asprilla, exjugador colombiano, el chileno pidió a los jugadores de Atlante hacerse expulsar para terminar anticipadamente un partido de liguilla.

“Yo veo que él entra al camerino, pero no a explicar que teníamos que mejorar. Entra y le dice a los jugadores más jóvenes: ‘si nos hacen otro gol, usted, usted, usted y usted, se hacen expulsar, así, cuando quedemos con seis, el partido se acaba y termina 3-0. Yo nunca he visto a un entrenador que mande a los jugadores a expulsarse, entonces yo hablé con los pelados y les dije que no, que vamos a jugar, que nosotros jugamos bien y vamos a mejorar esto”, dijo Asprilla en entrevista con ESPN Colombia.

A pesar de lo que pidió Reinoso, Atlante logró aguantar y perdió 2-1, por lo que no se concretó el plan ideado por el entrenador chileno. Sin embargo, esto no fue lo único con lo que estuvo en desacuerdo Asprilla, quien llamó al Maestro “perverso” y señaló que es lo peor que le pasó en su carrera.

“Terminó el partido 2-1, pero yo no puedo creer que un entrenador mande a sus jugadores a expulsar. (Reinoso) Es lo más malo, es perverso. Lo más malo que me pasó a mí como futbolista fue haber tenido a ese señor como entrenador. No le aprendía nada. No sabe nada”, externó Asprilla para rematar la historia”, agregó.

En el pasado, Carlos Reinoso fue acusado de amañar partidos. Antonio Carlos Santos aseguró que el Maestro arregló un juego de León, junto al empresario Carlos Ahumada, ante los Lagartos de Tabasco. El chileno negó los señalamientos y llamó “mentiroso” al Negro.

