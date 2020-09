Familia Williams se retira de la Fórmula 1.

La familia Williams se despide de la Fórmula 1 y, con ella, acaba una era de más de cuatro décadas en la categoría reina del automovilismo.

Claire Williams, subdirectora de la legendaria escudería, anunció que no seguirá en su puesto más allá del Gran Premio de Italia en la actual temporada 2020.

La escudería, fundada por Sir Francis Williams, fue vendida hace unas semanas a Dorliton Capital, un fondo estadounidense, con el objetivo de solventar los problemas financieros en el equipo; no obstante, los nuevos dueños esperaban que Claire, hija del legendario Frank, continuara en su cargo.

“Con gran pesar, dejo mi puesto en el equipo. Esperaba seguir mi ejercicio durante mucho tiempo en el futuro y preservar el legado de Williams con la siguiente generación”.

“De todos modos, nuestra necesidad de encontrar inversión este año por una serie de factores, dentro de los que la mayoría estuvieron fuera de nuestro control, resultó en la venta del equipo a Dorilton Capital”, dijo Claire Williams en un comunicado.

“Mi familia siempre ha puesto a nuestro equipo y a nuestra gente como prioridad y ésta fue una decisión correcta. Sé que hemos encontrado a la gente correcta para devolver al equipo a la parte delantera de la parrilla mientras preservamos el legado de Williams”, agregó.

Frank Williams hizo historia con su equipo en la Fórmula 1 y su hija Claire se involucró desde niña con la escudería. Se acaba una era.

“Siempre habrá un lugar especial en mi corazón (para ellos), ya que Claire y Frank me dieron la oportunidad de probarme en la F1. Confiaron en mí para representarlos, su nombre y todos los empleados que trabajan para el equipo. . Siempre es algo que recordaré”.

