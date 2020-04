Fallece promesa del hockey tras hemorragia cerebral.

La familia del jugador, centro de los Edmonton Oilers, era considerado como una promesa.

El centro de los Edmonton Oilers, Colby Cave, de 25 años, falleció tras sufrir una hemorragia cerebral hace días, dijeron este sábado su familia y el equipo de hockey sobre hielo de la NHL.

Cave estaba en coma inducido en un hospital de Toronto el jueves después de que los médicos extrajeron un quiste coloide que estaba causando el sangrado.

#Es muy triste compartir la noticia de que Colby falleció temprano esta mañana”, dijo su familia en un comunicado en el sitio web de los Oilers.”Agradecemos a todos por sus oraciones durante este momento difícil”.

Su esposa, Emily, había dicho el jueves que, debido a restricciones por el nuevo coronavirus, la familia no había podido visitar a Cave en el hospital.

La leyenda de la NHL, Wayne Gretzky escribió en Twitter: “Era un jugador de hockey maravilloso con un futuro brillante, pero una persona aún mejor. Nuestros pensamientos y oraciones están con su esposa Emily y toda su familia”.

En cuatro temporadas de la NHL con los Oilers y Boston Bruins, Colby Cave anotó cuatro goles e hizo cinco asistencias en 67 juegos.RIP Colby Cave.

Desgarrador al escuchar las noticias de esta mañana, siempre fue un jugador que compitió duro y jugó de la manera correcta en mi tiempo jugando contra él. Pensamientos y oraciones a su familia y seres queridos durante este tiempo. Dijo Blake Coleman.

La viuda de esposa de Colby Cave, Emily, había publicado un emotivo Instagram, señalando que no está permitida en el hospital donde Colby se recupera debido a COVID-19. Oraciones continuas por la familia Cave.

