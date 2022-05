Fallece judoca David Alejandro Gómez en la Universiada.

El atleta sufrió un pardo cardiorrespiratorio y en el hospital perdió la vida.

El deporte mexicano está de luto, luego del fallecimiento del judoca David Alejandro Gómez Flores en plena competencia. El mexicano sufrió un paro cardiorrespiratorio, fue llevado al hospital y ahí perdió la vida, explicó la UdeG en un comunicado.

“El deportista recibió RCP por parte del personal médico que se encontraba en la sede de dicha competencia. Posteriormente, fue trasladado por ambulancia al Centro Médico de Especialidades, donde fue ingresado al área de terapia intensiva y donde finalmente falleció”.

El doctor Armando Tonatiuh Mondragón, señaló cómo fue el momento en que Gómez pidió que el combate se detuviera y de ahí entraron los médicos para auxiliarlo. No fue un golpe el que desencadenó su muerte.

“Se empezó a marear, a sentirse mal. Se sentó. Le dijo al árbitro que parara, quiso incorporarse nuevamente, no pudo, y ahí es cuando entramos nosotros y ahí cayó en paro. (…) No hubo un golpe, no hubo un evento que desencadenara eso”.

La titular de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, también mandó sus condolencias a familiares y amigos del atleta. La Universiada Nacional se desarrolla en la Universidad de Ciudad Juárez, Chihuahua.

