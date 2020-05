Fallece joven futbolista italiano por un aneurisma.

El canterano del Atalanta estaba a préstamo en el Leganano.

El italiano Andrea Rinaldi, crecido en la cantera del Atalanta y jugador del Legnano desde el pasado verano, falleció a los 19 años en un hospital de Varese (norte).

En el que se encontraba desde el viernes a causa de un aneurisma sufrido mientras entrenaba en el patio de su casa.

“El AC Legnano, la ciudad y todo el universo del fútbol, de todos los niveles, hoy viven uno de los días más duros”.

“Andrea Rinaldi, nuestro guerrero, nos dejó. Un aneurisma le quitó la vida cuando todavía no había cumplido los 20 años”. Se lee en el comunicado publicado por el club italiano.

“Tenía toda su vida y toda su carrera por delante, que prometía grandes logros. Una tragedia imposible de imaginar”. Agrega la nota.

Rinaldi, centrocampista que creció en el Atalanta y que acumuló a continuación una experiencia en el Imolese”.

“Jugaba desde el pasado verano en la Serie D (la cuarta categoría del fútbol italiano) con la camiseta del Legnano.

Sufrió un aneurisma el pasado viernes mientras se estaba entrenando en el jardín de su casa de Como (norte).

Falleció en la mañana italiana de este lunes tras estar ingresado durante tres días en un hospital de Varese.

El profundamente afectado presidente Antonio Percassi y la familia #Atalanta están profundamente conmovidos por el dolor de la familia y el @aclegnano por la desaparición de Andrea #Rinaldi. .

El presidente Antonio Percassi y toda la familia Atalanta ofrecen a los familiares de Andrea # Rinaldi y a A.C. #Legnano sus más sinceras y sinceras condolencias.

Ciao Andrea…

