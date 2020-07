Fallece José Yépez Román, promotor de la lucha libre veracruzana

View this post on Instagram

Joel Eusebio Yepez Roman " El Rayo Justiciero " Q.E.P.D. Pilar de la lucha libre Veracruzana, amigo de toda la vida . Nos duele en él alma tu partida . Tenemos una gran historia que no morirá jamas . Rayo ,Rayo , Rayo ,Rayo . A La Arena Celestial .