Fallece exjugador de Nottingham Forest a los 24 años de edad. El pasado fin de semana, falleció el exfutbolista Derrick Otim a los 24 años de edad. El otrora integrante de la academia de Nottingham Forest murió ahogado en el lago Keowee, ubicado en el estado de Carolina del Sur, mientras realizaba una visita a unos amigos. De acuerdo a las autoridades, Otim se encontraba a un lado de una rampa de botes, previo a su fatal accidente.

We are saddened by the passing of former DCFC player, Derrick Otim. Our thoughts are with Derrick's family, friends and teammates during this difficult time. Rest in peace, Derrick. pic.twitter.com/JJYZVBJobE — Detroit City FC (@DetroitCityFC) July 5, 2020

El inglés realizaba sus estadios en la Universidad de Xavier, en Cincinnati, Ohio, en donde jugaba como mediocampista. Otim, de origen ghanés, acababa de graduarse de esta institución académica, a la cual llegó tras su paso como integrantes de las fuerzas básicas del Forest.

Rest in peace, Derrick ❤️

#NFFC are saddened to learn of the passing of former academy player Derrick Otim. The thoughts of everyone at the club go out to his friends and family at this tragic time. pic.twitter.com/zqR5thSHlm — Nottingham Forest FC (@NFFC) July 5, 2020

Tras conocer el fallecimiento de su exjugador, Nottingham Forest, escuadra de la segunda división de Inglaterra, lamentó el deceso de Derrick y expresó sus condolencias para todos sus familiares y amigos.

“Descansa en paz, Derrick. NFFC se entristece al enterarse del fallecimiento del ex jugador de la academia Derrick Otim. Los pensamientos de todos en el club están con sus amigos y familiares en este momento trágico”, comunicó el club inglés en sus redes sociales. Además, excompañeros de Otim publicaron sus pésames al enterarse de la partida del juvenil elemento.

My heart is breaking Dez..For you, for your family & all your many many friends. A smile that could light up any room. A personality that noone could pick faults with. The kindest most gentle soul i ever had the pleasure of meeting. Rest easy my wonderful friend ❤😢 @derrickotim pic.twitter.com/sf1rhifaGS — Sian Summerfield (@_siaanx) July 5, 2020

El lago Keowee ha sido catalogado como uno de los más mortales en todo el estado de Carolina del Sur. En este lugar han perdido la vida 32 personas en un periodo de 25 años. El lago Keowee es artificial y fue creado hace más de 50 años.

