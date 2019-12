Fallece entrenador de voleibol al ser homenajeado

¿‘Canelo’ arremete contra Julio César Chávez Jr?. Saúl ‘Canelo’ Álvarez colgó un polémico tuit tras la pelea de Julio César Chávez Jr. contra Daniel Jacobs.

“Más cu… que estrellas… solo los mexicanos lo entienden!!!”, fue el mensaje que mandó ‘Canelo’. El boxeador tapatío entre dejó ver que Julio César Chávez Jr nunca tomó en serio la carrera de pugilista.

El mensaje del ‘Canelo’ Álvarez provocó la respuesta de miles de aficionados que rápidamente contestaron. Sin embargo, uno de los cibernautas fue noqueado por un albur del tapatió.

“Cabeza, métele cabeza. También solo los mexicanos entienden“, contestó ‘Canelo’ Álvarez cuando le preguntaron ¿‘Cómo’?

Aquí algunos de los comentarios que tuvo Canelo tras su publicación.

Lastima que todos los boxeadores de hoy en dia no valgan pa pura madre.. Tu eres bueno guero pero lejos muy lejos de llegar a ser ídolo.

Yo digo que hay que poner huevos pero no ser pendejo cuando la salud está en riesgo hay que saber parar humilde opinión pic.twitter.com/SBhhAFXu50

Se ha convertido en una carrera de farándula y no de alto rendimiento…

Canelo te recuerdo qué tiraste el cinto para no enfrentar a Golovkin en el momento indicado. Dicho cinto lo mantuviste ganándole a un peso welter mediocre cómo Amir Khan qué ya había sido KO en 135 y 140 (Prescott y García) fue noqueado más rápido qué tú. Escupes pa' arriba!

Chavez jr sigue dejando mucho que desear. Pero si es que se comprueba lo de la nariz no va a haber mucho que decirle. Muy muy mexicanos seremos pero no podemos pelear con una nariz rota y sin poder respirar. Mi humilde opinion. Y eso que el Jr me cae como patada en los huevos.

