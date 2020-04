Fallece Al Kaline, leyenda de los Tigres de Detroit. Este lunes, los Tigres de Detroit dieron a conocer el fallecimiento del legendario ex jugador del equipo, Al Kaline, quien estuvo con la franquicia por 67 años. El jardinero derecho vistió durante 22 años el uniforme de este equipo y fue exaltado al Salón de la Fama del Beisbol en 1980, como un reconocimiento a su extraordinaria carrera.

“El beisbol perdió hoy a un titán. Cualquiera que conociera a Al Kaline describiría su alma amable y apasionada por el beisbol como una increíble combinación poderosa, haciéndolo uno de los jugadores más respetado en la historia de las Grandes Ligas. Mi madre, mi padre y yo valoramos la relación especial que tuvimos con Al Kaline, quien fue un confiable consultor y querido amigo por muchos años”, expresó Christopher Ilitch, propietario de los Tigres de Detroit.

I have very rarely asked for a photograph with anyone but several years ago I made an exception for my childhood favorite player. Such a gentle and giving man. The great Al Kaline. pic.twitter.com/sukCdpXj9f — Pedro Gomez (@pedrogomezESPN) April 6, 2020

Ningún jugador, ni siquiera Ty Cobb, jugó más partidos (2, 834) o conectó más cuadrangulares (339) para los Tigres que Kaline. Cuando Al ganó el título de bateó de la Liga Americana en 1955, superó por un día a Cobb como el más joven en la historia del circuito en conseguirlo.

Fallece Al Kaline, leyenda de los Tigres de Detroit e integrante del Salón de la Fama del Beisbol

A diferencia de Cobb, Kaline jugó toda su carrera con Detroit. Solamente Mr. Tiger, como era conocido, y Alan Trammell han estado 20 o más años con esta novena. “Estoy orgulloso de haber sido un Tigre por toda mi carrera. Y ya sabes lo que dicen, se ve bien en la parte trasera de tu tarjeta de la goma de mascar si solo hay un equipo”, mencionó Kaline sobre su estadía con los Tigers.

Hall of Famer Al Kaline, who played all 22 of his MLB seasons for the Detroit Tigers, has passed away at the age of 85. pic.twitter.com/Rsnj3Fuvca — MLB (@MLB) April 6, 2020

Tras graduarse de la secundaria, Al Kaline firmó con Detroit y emprendió una historia de dos décadas como jugador y que finalizó con su envestidura en el Salón de la Fama del Beisbol. A lo largo de su carrera, Mr. Tiger fue seleccionado a 18 Juegos de Estrellas, obtuvo 10 Guantes de Oro, ganó un campeonato de bateo a los 20 años. Consiguió el título de la Serie Mundial de 1968, conectó 3,007 hits y su número (6) fue retirado por los Tigres.

Acaba de morir Al Kaline a los 85 años de edad. Jardinero y bateador derecho, jugó toda su carrera con los Tigres de Detroit, entre 1953 y 1974. Conectó 3007 hits, entre ellos 399 jonrones. Ganó 10 Guantes de Oro y acudió a 18 Juegos de Estrellas. Está en el Salón de la Fama y es https://t.co/sh1gnMfXcB — tripleplayacosta (@tripleplayha) April 6, 2020

Después de retirarse en 1974, Al Kaline comenzó su carrera como analista de televisión con Detroit y tras más de 25 años en ese puesto, aceptó un rol en la oficina deportiva de la novena. Todavía el mes pasado, Mr. Tiger estuvo presente en los Entrenamientos Primaverales de los Tigres.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.