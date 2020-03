Fallece abuelo de ex jugador de Pumas y lo despide con playera de UNAM.

View this post on Instagram

Nos has dejado a las 92 añazos. Me duele mucho no haber podido estar contigo tus últimos días. Quiero que sepas que siento un orgullo tremendo de ser nieto de un abuelo tan increíble y me siento afortunado de llevar tus genes y tener tu personalidad. Siempre nos has enseñado lo más importante en esta vida; ayudar y cuidar a los tuyos y sobretodo poner siempre una sonrisa y tener una actitud increíblemente positiva ante cualquier situación. Has sido un auténtico FENÓMENO. Te vamos a echar mucho de menos AVI 😔🙏👴