Falcons cierra sus instalaciones por positivo de COVID-19.

Los bortes de COVID-19 en la NFL no paran, ahora es el turno de los Atlanta Falcons que presentan un contagiado aunque es del staff y, por fortuna, no hay más que un jugador infectado.

A pesar de ello, cerraron sus instalaciones, así lo afirmó Adam Schefter, fuente de la liga. En primera instancia, se había revelado que se trataba de cuatro contagiados; sin embargo, un funcionario de la NFL confirmó que solo es un una persona de los Falcons.

El equipo de Atlanta jugó el pasado domingo ante Carolina Panthers, por lo que la escuadra que visitó su estadio también deberá tener cuidado de no presentar contagios.

Out of an abundance of caution following one new positive test, we have made the decision to stop all in-person work at IBM Performance Field Thursday and will conduct all operations virtually.

— Atlanta Falcons (@AtlantaFalcons) October 15, 2020