Faitelson manda picante felicitación a Cuauhtémoc Blanco

Jason Garrett será coordinador ofensivo con Gigantes. Diversos reportes señalaron que los Gigantes de Nueva York llegaron a un acuerdo con Jason Garrett, ex entrenador de los Vaqueros de Dallas; para que tome el puesto de coordinador ofensivo. Hasta el momento, la franquicia neoyorquina no ha confirmado esta información.

Former #Cowboys HC Jason Garrett has agreed to become the offensive coordinator for the New York Giants and first-year head coach Joe Judge, per source:

— Ed Werder (@WerderEdESPN) January 18, 2020