Faitelson apuesta su sueldo de un mes con Ricardo Salinas Pliego. Hace algunas semanas, David Faitelson apostó hasta su casa a que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) no castigaba a América por su alineación indebida ante Atlas. Después de que la Comisión Disciplinaria dictara lo contrario y quitara los tres puntos a las Águilas, el periodista de ESPN se negó a pagar su apuesta, tras ser aceptada por Jorge van Rankin.

Mi querido @burrovan Dame otra oportunidad de reivindicarme y corregir mi “maltratada” imagen. Voy Chivas, pero dejemos de apostar tonterías como caballeras, casas, etc…Vamos a ayudar a quienes más lo necesiten. Veinte mil pesos donados para una institución de niños con cáncer. — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) March 12, 2021

Ante esto fue bautizado en redes sociales como #LordDeudor y fue víctima de muchas burlas. No conforme con esto, Faitelson regresó al mundo de las apuestas y en esta ocasión apuntó alto, al retar a Ricardo Salinas Pliego, dueño de Tv Azteca.

Mejor lo invito a que vaya a #Mazatlan a ver perder al @ClubAmerica contra el poderoso @MazatlanFC. 😎 https://t.co/uIwIH2MmLJ — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) March 12, 2021

David volvió a retar a van Rankin en redes sociales, en el marco del Clásico Nacional, sin embargo citó en uno de sus tuits al propietario de la televisora del Ajusco, por lo que llamó su atención. “Yo sé que no es mucho, pero algo es algo…No somos @RicardoBSalinas ni @eazcarraga. Aunque conozco a Don Ricardo y sé que él y su gran corazón (lo tiene, me consta) aumentara a 30 mil pesos al ganador de la apuesta para donarlos a la institución. ¿Vamos o no vamos? @burrovan”, escribió Faitelson sobre su apuesta de 20 mil pesos.

Salinas Pliego apareció en escena y rechazó apostar de inicio, pero dejó abierta la posibilidad para arriesgar algo en el juego entre Mazatlán FC, equipo de su propiedad, y América. Faitelson no desperdició la oportunidad y aseguró que donaría un mes de su sueldo si ganan los Cañoneros, de lo contrario el empresario debería aportar sus ganancias de una semana si triunfan las Águilas.

Hecho esta. El viernes, en Mazatlán, Don Ricardo, usted va por @MazatlanFC y yo haré un esfuerzo por irle al @ClubAmerica.

Mi apuesta sugerida es sencilla y justa: mi sueldo de un mes contra el suyo de una semana… — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) March 12, 2021

“Déjeme pensarlo porque creo que si es un mes de su sueldo lo justo sería como media hora del mío… pero después vemos, ahorita su apuesta es con el burro”, respondió el propietario de Tv Azteca.

Déjeme pensarlo 🤔 porque creo que si es un mes de su sueldo lo justo sería como media hora del mío… pero después vemos, ahorita su apuesta es con el burro 😜. pic.twitter.com/sCm4rLhboG — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) March 12, 2021

Hasta el momento, Jorge van Rankin no ha respondido a la apuesta que lanzó el periodista de ESPN.

