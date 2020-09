Fabio Silva es presentado con el Wolves de Raúl Jiménez.

El Wolverhampton de la Premier League anunció la contratación de Fabio Silva. Un joven de 18 años que le viene a hacer la competencia a Raúl Jiménez. O con el que el club pretende subsanar su salida, según sea el caso. Llega por 40 millones de Euros y es el precio más alto pagado por el club a la fecha.

En primer lugar su firma lo vincula al club de la Premier League hasta el año 2025.

Cuando el mexicano Jiménez llegó a los Wolves, su cifra de contratación a su salida del Benfica por casi 36 millones de Euros era lo más que habían pagado por un jugador y en los resultados, resultó que valía cada centavo.

Además ahora contratan al goleador y creador de apariciones más joven en la historia del Porto y que les ayudó a ganar la Primeira Liga y la Taca de Portugal la temporada pasada.

Mientras que comparado con su compatriota Cristiano Ronaldo desde los 15 años, cargó en su espalda con ese peso. Pues apenas debutó la temporada pasada para ser el jugador más joven en iniciar su carrera en la liga.

Finalmente su edad, denota un futuro brillante para el internacional de la selección Sub19 de Portugal. Quien de entrada se convertirá en un ariete para Nuno Espíritu Santo en los Wolves. Y que será un complemento para Raúl Jiménez con quien puede formar una dupla demoledora o quien pueda tomar su lugar para cuando el mexicano decida irse del club.

