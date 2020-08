FA pide sancionar a jugadores que tosan deliberadamente en un juego. El futbol logró superar la pandemia de COVID-19, sin embargo, no es ajeno a la “nueva normalidad” que vive el mundo tras la contingencia sanitaria. Así lo han entendido en el balompié inglés, en donde serán sancionados los jugadores que realizan acciones que puedan atentar contra la salud de árbitros y contrincantes.

Off for a cough? FA outlines new rules for players that splutter at opponents https://t.co/5pn3IksRs7 — Guardian news (@guardiannews) August 3, 2020

La Federación Inglesa de Futbol (FA) comunicó que los futbolistas que tosan “deliberadamente” a silbantes u otros jugadores se harán acreedores a una tarjeta amarilla o roja, según sea el criterio del colegiado de un partido. Estas acciones comenzarán de manera inmediata en todas las divisiones del futbol británico.

Exclusive: New FA guidance says referees should send players off if they deliberately cough at an opponent: https://t.co/NrrYueBUF6 — Martyn Ziegler (@martynziegler) August 3, 2020

“(Cuando) el árbitro está seguro de que alguien deliberadamente, y desde corta distancia, tosió en la cara de un oponente o un oficial del partido… Si el incidente no fue lo suficientemente grave como para merecer una expulsión, podría emitirse una advertencia por ‘comportamiento antideportivo: muestra una falta de respeto por el juego”, se puede leer en el documento emitido por la FA este lunes.

Asimismo, invita a los árbitros a no confundir un intento por agredir o intimidar a un contrincante con lo que podría ser una tos de “rutina”. Además, recordaron que los nazarenos deben hacer todo lo posible por evitar que los futbolistas escupan en la cancha, acción que no es vista como “mala conducta”, pero que es catalogada como “riesgosa” en estos tiempos de contingencia sanitaria.

Players who deliberately cough at opponents or referees can be shown red or yellow cards under new FA guidelines issued amid the coronavirus pandemic. — Sky Sports (@SkySports) August 3, 2020

La Premier League comenzará su temporada 2020-2021 el próximo 12 de septiembre y concluirá el 23 de mayo de 2021. El miércoles se conocerá al último invitado a la competición y el cual saldrá del vencedor de la final de ascenso entre Brentford y Fullham.

