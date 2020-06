F1 cancela tres carreras ¿Peligra el GP de México? Los seguidores de la ‘Gran Carpa’ sufrieron un nuevo golpe. Este viernes las autoridades de la Formula Uno anularon los grandes premios de Azerbaiyán, Singapur y Japón debido a la pandemia latente por COVID-19.

Pese a que los ‘GP’s’ se caen como pinos de boliche, las autoridades confían en tener una temporada entre 15 y 18 carreras.

“Estas decisiones (de anular las tres carreras) fueron tomadas debido a los diferentes desafíos a los que nuestros promotores están confrontados en estos países”, explicó el promotor del Mundial, Formula One, en un comunicado.

BREAKING: There will be no F1 races in Azerbaijan, Singapore and Japan in 2020 #F1 pic.twitter.com/u1PlAsaG8e

“En Singapur y en Azerbaiyán, los plazos necesarios para la construcción de los circuitos urbanos hacen imposible la organización de estos eventos en un período de incertidumbre, y en Japón, las actuales restricciones sobre los viajes han conducido también a la decisión de no mantener la carrera”, añadió el organizador.

El GP de Azerbaiyán estaba presupuestado a disputarse el 7 de junio, pero fue aplazado debido al coronavirus. En tanto, el GP de Singapur estaba previsto para el 20 de septiembre mientras que el GP de Japón estaba pactado para el 11 de octubre. Previamente, se había cancelado el GP de Mónaco, Francia y Holanda.

Después del recorrido europeo del Mundial, la continuación debe llevar a escuderías y pilotos a Asia y a América, antes de terminar en Medio Oriente.

“Hemos hecho progresos significativos en el calendario revisado con los promotores actuales (de grandes premios, ndlr) así como con nuevos y hemos sido particularmente animados por el interés manifestado por nuevos sitios para albergar una carrera de Fórmula 1 durante la temporada 2020”, añadió Fórmula One.

The F1 calendar beyond the first eight races is still taking shape – and circuits not originally on the 2020 calendar could end up hosting races#F1 pic.twitter.com/OrV6WXbJFZ

— Formula 1 (@F1) June 12, 2020