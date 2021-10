Extécnico de Honduras no cree que México sea el gigante del área. La Selección Mexicana mantuvo su invicto en el Octagonal Final con su empate del jueves por la noche ante Canadá, sin embargo, dejó muchas dudas a un ex entrenador del área. Primitivo Maradiaga, otrora director técnico de Honduras, aseguró que el Tri se ha dado cuenta que ya no es tan fácil vencer a los rivales de la Concacaf.

“El futbol ha tenido una evolución para bien para los que nos considerábamos pequeños o para los que nos consideraban pequeños y para mal porque los que estaban en escalones altos han visto que ya la situación no es tan fácil y hay que hacer mayores esfuerzos para lograr una supremacía en el campo”, dijo Maradiaga en entrevista con el portal Mediotiempo.

Asimismo, el seleccionador de Honduras mencionó que México sigue siendo el principal candidato para ganar la fase de las eliminatorias, pero indicó que Gerardo Martino se ha dado cuenta de las dificultades que presenta la Concacaf.

¡NO CREE QUE @miseleccionmx DOMINA LA ZONA! 🤯🇲🇽



"Si México fuera el Gigante, no buscaría técnicos de renombre", Ramón 'Primitivo' Maradiagahttps://t.co/RP99OvnEm5 pic.twitter.com/5ChOb6C88a — MARCA Claro (@MarcaClaro) October 7, 2021

“Pienso que México igual tiene las posibilidades, es el candidato número uno para clasificar, pero hay que jugar los partidos. Todo esto lleva a encontrar formas de cómo poder competir y yo creo que en ese sentido, lo que ha hecho Martino, lo que le ha correspondido desde que empezó, ha tenido buenos resultados, pero ya han podido ver y sentido [la dificultad]”, añadió.

Extécnico de Honduras no cree que México sea el gigante del área; confía en que los catrachos saquen un buen resultado

De cara al duelo del domingo entre México y Honduras, Maradiaga se mostró optimista en que los catrachos puedan obtener un buen resultado del estadio Azteca.

“Todo es posible, en el futbol la pelota es redonda y entra en un rectángulo donde están esas posibilidades. Yo no dudo que el técnico nuestro establecerá un buen plan para poder contrarrestar y poder aprovechar las debilidades que puede tener la Selección Mexicana para poder hacer un buen juego y poder sacar un mejor resultado, no dudo que los jugadores tengan esa capacidad”, agregó.

Primitivo Maradiaga arremetió contra la selección mexicana, aduciendo que se reducen a la mínima expresión en canchas 'pequeña'. Aquí todo lo que dijo:🔽https://t.co/Lf5vbru3f8 — Deportes TVC (@DeportesTVC) October 8, 2021

Finalmente, evitó llamar a México como el “Gigante” del área. “Cuando hablan de eso [del gigante del área] es gente que no sabe lo que es medirse contra otro rival que quizá no tenga nombre, imagen, pero un orgullo para poder afrontar cualquier compromiso y eso ha quedado evidenciado en un sinnúmero de competencias, a mí en lo particular eso de hablar de gigantes es simplemente para llamar la atención, para ganarse una mayor audiencia”, concluyó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen