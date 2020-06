Exquarterback de New York Jets intentará jugar beisbol.

El quarterback Christian Hackenberg nunca apareció en un juego de temporada regular de la NFL, y ahora quizás juegue en el beisbol de las Grandes Ligas.

El ex quarterback de los New York Jets está probando suerte en el beisbol, según NBC Philadelphia.

“Solo quiero competir. Tuve mis pruebas en la NFL y tuve éxito, pero no he tenido la oportunidad de jugar. Al final del día, estoy sentado aquí a los 25 años. Siento que me queda mucho en el tanque”, comentó Christian Hackenberg.

Los Jets seleccionaron a Hackenberg en la segunda ronda del draft de 2016 con la esperanza de que fuera su quarterback franquicia.

Hackenberg no pudo ganar el puesto de quarterback suplente de los Jets y fue cambiado a los Raiders luego de dos años de inactividad. Después de breves paradas en Oakland y Filadelfia, fue liberado del equipo de práctica de los Bengals en noviembre de 2018.

Ahora, Hackenberg está tratando de usar su tiempo de inactividad para reinventarse como lanzador.

“Crecí jugando beisbol. Todo el mundo tiene tiempo, todo se ha cerrado. No ha habido muchas cosas, así que pensé, ¿por qué no? Retomarlo y ver qué puede pasar. Solo quiero tener un poco de diversión con eso”, concluyó Hackenberg.

Hackenberg no jugó beisbol en la universidad, pero lo hizo por la academia militar Fork Union de Virginia. Según el portal Max Preps, que registra las estadísticas de escuelas secundarias, Hackenberg lanzó 25.2 entradas por Fork Union, registrando promedio de carreras limpias de 7.36 y otorgando 40 pasaportes con 33 ponches. También bateó .378 con 10 vuelacercas en 148 turnos.

Se ha informado que Hackenberg ha estado entrenando con Ryan Kulik, el actual dirigente de la universidad Rutgers-Camden y exserpentinero de Ligas Menores en las organizaciones de los Cardenales y Rockies.

“Ha alcanzado las 92 millas, pero diría que lanza 90 con consistencia”, señaló Kulik sobre Hackenberg. “Pero apenas ha comenzado a lanzar. Le tomará algo de tiempo, pero pienso que rápidamente podría llegar a las 95”.

Christian Hackenberg is now trying to become a pitcher

“I’ve had my trials and tribulations with the NFL”

“I’m sitting here at 25. I feel like I have a lot left in the tank”@rkuestnernbc10 with the story. See how fast @chackenberg1 can throw @NBCPhiladelphia 620pm pic.twitter.com/eVFBECPjEi

— John Clark (@JClarkNBCS) June 13, 2020