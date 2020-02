Exportero de Real Madrid es suspendido por insultos racistas. La Federación Inglesa de Futbol (FA) anunció una suspensión de ocho juegos para el ex portero de Real Madrid, Kiko Casilla, debido a un insulto racista que lanzó durante el partido entre su equipo, Leeds United, y Charlton Athletic. Adicionalmente, el español fue multado con 70,000 euros por la agresión verbal en contra de Jonathan Leko.

📰 #LUFC acknowledges that Kiko Casilla has been found guilty of breaching FA Rule E3

El lamentable hecho sucedió el pasado 28 de septiembre de 2019; y fue reportado por el árbitro del encuentro, John Brooks, quien aseguró haber escuchado un insulto racial por parte de Casilla hacia Leko.

Tras varias semanas de investigaciones por parte de la FA, en las cuales se incluyó un equipo de lectores de labios e intérpretes de español, idioma en el que habría sido la agresión; se dio a conocer el duro castigo para el guardameta de Leeds United, quien desde un principio rechazó haber insultado a su compañero de profesión.

Al conocer su duro castigo, Kiko Casilla expresó su tristeza por haber sido encontrado culpable de conductas racistas y señaló que, a pesar de la sanción, no siente que la investigación haya arrojado una conclusión apegada a lo que sucedió en aquel día.

“Me siento triste y devastado por haber sido declarado culpable de haber supuestamente (realizado) un comentario racista durante el partido del pasado mes de septiembre frente al Charlton…Con respecto a la FA, entiendo el proceso que tiene que realizar para perseguir cualquier acusación de racismo; de hecho estoy totalmente a favor de cualquier persecución para eliminar esta lacra del racismo en el deporte. Sin embargo quiero decir que estos 5 meses han sido los más difíciles de mi carrera, y no siento en absoluto que el veredicto de culpabilidad sea un reflejo de lo que realmente sucedió”, declaró Casilla.

Kiko Casilla se perderá ocho juegos de la Championship (segunda división de Inglaterra); empero, podrá estar disponible para los últimos tres compromisos de este certamen.

BREAKING: Leeds goalkeeper Kiko Casilla has been served an eight-match ban and fined £60,000 after being found guilty of racially abusing Charlton's Jonathan Leko.

— Sky Sports News (@SkySportsNews) February 28, 2020