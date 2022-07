Exportar para crecer: Más minutos para el mago.

Emociones Compartidas. Por Carlos López Gutiérrez de Velasco.

Lo de Orbelín Pineda al AEK de Atenas tiene que dar gusto. Este tipo de movimientos dejan una sensación extraña, claro, sabemos que ir a Grecia después de haber estado, al menos inscrito, en un equipo de la primera de España es una disminución del nivel competitivo, pero, hay que entender la importancia de dar un paso hacia atrás para dar dos hacia adelante.

Ya se reunió con Matías Almeyda, entrenador del club griego y con quien fue clave para el Guadalajara campeón de prácticamente todo en 2017-2018, la titularidad en El Águila Bicéfala es inminente.

Mucho se ha criticado la decisión de Orbelín de unirse a Celta y la carencia de tiempo que tuvo en el terreno de juego estos 6 meses. Entendamos que Pineda llegó al equipo de Vigo a mitad de temporada, con un proyecto ya establecido por Eduardo Coudet y sin el trabajo de adaptación necesario para un futbolista que se unió como agente libre tan pronto terminó su relación contractual con Cruz Azul.

Ahora, el año que estará con los de amarillo, préstamo sin opción a compra, recordando que le pertenece a Celta de Vigo hasta 2027, será de gran ayuda para encontrar ese ritmo europeo que no pudo coleccionar cuando llegó a España en enero de este año. Y eventualmente, cuando finalice la cesión, regresará por una revancha.

Constancia y confianza: para trascender en Europa, no hay más.

No todo es perfecto, este año el AEK no disputará ninguna competencia europea, y como he mencionado, el nivel local no es muy fuerte, sin embargo, Orbelín rechazo ofertas de regresar a México con el fin de seguir peleando en el viejo continente de cara a Qatar 2022; estos jugadores siempre en mi barco.

LA RIVALIDAD ASTURIANA ES MEXICANA

Ahora que Grupo Pachuca, después de comprarle el 51% de participación a Grupo Carso, es socio mayoritario del Real Oviedo de LaLiga Smartbank, segundo nivel del fútbol español, el ‘pique’ con Orlegi Sports está más vivo que nunca.

El grupo encabezado por Alejandro Irarragorri es dueño del Real Sporting de Gijón, su eterno rival del derbi asturiano. Y por supuesto que no es una coincidencia.

Hasta que uno de los equipos ascienda o descienda, y lo mejor sería que subieran juntos a la primera división, tendremos en España, al menos dos veces por temporada, un enfrentamiento directo entre los grupos más poderosos del fútbol mexicano.

Y en un derbi. La historia de una rivalidad dentro de otra rivalidad.

En nuestro país no son santos de devoción, y es complicado que lo sean cuando participan en la multipropiedad, mientras uno estuvo a favor de que se suspendiera el ascenso/descenso y el otro tiene como presidente de su club protagonista al hermano del secretario general de la FMF.

No obstante, lo que han hecho por el constante desarrollo de futbolistas mexicanos es innegable, pasan los años y Club Pachuca sigue produciendo jugadores de nivel, como lo fueron hace unos ayeres Erick Gutiérrez e Hirving Lozano, hoy en Europa ambos, o actualmente Erick Sánchez y Kevin Álvarez, las nuevas caras del balompié azteca.

Que una institución con esta misión y trabajo tenga en la familia a uno de los clubes con mayores posibilidades de ascender a LaLiga Santander esta temporada, significa gozar de una plataforma que abrirá el camino para una mejor y mayor exportación de nuestros talentos al mercado europeo.

Son muy buenas noticias.

