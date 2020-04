Exponen detalles de las épicas pachangas de Ronaldo. Hace unos días, Iván Helguera recordó las particulares pachangas que organizaba Ronaldo en el Real Madrid. Ahora, Matías Defederico, delantero argentino, rememoró las fiestas que montó el ‘Fenómeno’ durante su paso en Corinthians.

Tras militar tres años en la Serie A con el Milán, Ronaldo regresó a su país para jugar con el Corinthians. En el Timao estuvo por tres años hasta que decidió colgar los botines en 2011. En ese lapso, el ‘Fenómeno’ no solo la rompió dentro del terreno de juego también las pistas de baile.

“Estamos de pretemporada, a 300 kilómetros de donde vivíamos. Un día entrenamos a la mañana y a las 11 nos liberaron hasta la noche. Él me decía que no quería quedarse ahí, pero yo le decía ´Gordo, estamos lejos de San Pablo. Cuando llegamos ya nos tenemos que volver’”, inicia su relato Defederico en entrevista con TNT Sports.

Pese a la distancia, a Ronaldo no le impidió conseguir su cometido.

Tras la pachanga y la diversión, Defederico relató que el regreso a la concentración estuvo ‘accidentada’. Se toparon con el entonces técnico del Timao, Mano Menezes, quien los ‘atrapó’ por irse de parranda.

“Tuvimos que volver en auto porque los helicópteros no pueden andar de noche. Nosotros llegamos a la 1 ó 2 de la mañana. Cuando entramos a la concentración Menezes nos estaba esperando. Nos miraba… Y él le dice, ‘esto es culpa mía, los chicos no tienen nada que ver. Dejalos ir a dormir que lo arreglamos entre nosotros’”, manifestó el argentino.

Pese a las múltiples fiestas, Defederico destacó el lado humano de Ronaldo. El argentino señaló que el carioca se ‘brinda al ciento por ciento.

“Es uno más, es lo que ves. No cambia para nada. Así era con nosotros. Se brindaba al ciento por ciento”, expuso Defederico quien recordó uno de los consejos que le brindó el ‘Fenómeno’.

“Se me acercó, me puso el brazo encima, y me dijo ‘jugá como lo hacías en Argentina, la presión acá cae sobre mí, jugá tranquilo”, sentenció el delantero pampero que actualmente milita en Agropecuario de la Primera B Nacional.