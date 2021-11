Exnovia de Diego Maradona lo acusa de violación. A casi un año del fallecimiento de Diego Armando Maradona, la polémica vida de la leyenda del futbol sigue dando de qué hablar. Mavys Álvarez, expareja del otrora jugador, acusó al Pelusa de incursionarla en el mundo de las drogas y el alcohol cuando apenas tenía 16 años de edad.

“Dejé de ser una niña, me tocó quemar etapas de vida. Pasas de ser una niña a una mujer de golpe. Toda esa inocencia que yo tenía me la robaron. Tenía 16 años nomás y ya estaba tomando, estaba drogándome”, dijo Álvarez en conferencia de prensa desde Buenos Aires.

La cubana—quien tuvo una relación de cinco años con Maradona, mientras él se rehabilitaba de sus adicciones en La Habana—llegó a Argentina para brindar su testimonio como parte de una investigación sobre tráfico de personas con fines sexuales.

Mavys acusó que fue abusada sexualmente por Maradona a principios del 2000 en un spa llamado La Pradera. “Diego no dejaba ir a mi mamá. Ella entra a la casa, sube a la habitación y empieza a tocar la puerta. A Diego le genera algún tipo de morbo. Yo quería abrirle la puerta y él no me dejaba. Me tapa la boca y me viola, él me viola”, añadió la mujer en su relato.

Álvarez reveló que incursionó en el mundo de las drogas debido a la insistencia del Pelusa y también aseguró que su relación fue respaldada por el gobierno de Cuba, a pesar de la negativa de su familia.

“Mi familia nunca lo hubiera aceptado [la relación con Maradona] si no estaba el gobierno cubano de por medio. De hecho, no lo aceptaban, los obligaron a aceptar una relación que no estaba bien”, declaró.

La mujer indicó que fue sacada de Cuba en 2001 con la anuencia del régimen de Fidel Castro para presenciar el partido de despedida de Maradona en Buenos Aires. Álvarez señala que en esos días fue sometida a una operación de senos, sin que sus padres o un tutor firmaran el consentimiento al ser menor de edad.

Finalmente, afirmó que no fue la única mujer que fue víctima de Maradona y su círculo cercano. “Me consta de otras mujeres. Sé de dos que pasaron por lo mismo, estoy casi convencida que tenían mi misma edad o tal vez menores”, concluyó.

Maradona y Álvarez sostuvieron una relación sentimental de casi cinco años, tiempo en el que el Pelusa se rehabilitó de su adicción a la cocaína en Cuba.

