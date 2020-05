Exjugadores de Tiburones Rojos culpan a la AMFpro por seguir sin cobrar. Los ex jugadores de los Tiburones Rojos de Veracruz continúan a la espera de que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) cubra la deuda que dejó el club con ellos previo a su desafiliación. Por este motivo, siete elementos acudieron con el abogado Gonzalo Zubillaga, quien explicó que la Asociación Mexicana de Futbolistas (AMFpro) no integró correctamente el caso y por este motivo los futbolistas aún no cobran la totalidad de los pendientes económicos.

Los jugadores del Veracruz no han cobrado y no hay respuesta de la Federación Mexicana de Futbol. 😮https://t.co/FWRYvfo1Vw — Sportscenter en español (@SportsCenter_nt) May 26, 2020

“El problema es que en esa resolución del grupo que llevó la AFMpro, únicamente les resolvieron el pago de lo que estaba registrado ante la federación, no así la totalidad del pago de sus percepciones económicas, ya que la abogada Angélica (Islas) no ingresó pruebas acreditando el 100 por ciento de sus percepciones, sino solamente lo registrado ante la federación, lo que en algunos casos representa el 10, el 30 por ciento, etcétera”, explicó Zubillaga en entrevista con ESPN.

#LaGacetaInforma | Yon De Luisa, Presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, reconoce que si existe tal fianza de Fidel Kuri y que desde que desafiliaron al Club Veracruz quedo en manos del área legal de la FMF y ya no del área de controversias como se había manejado. pic.twitter.com/SZSa6sgH74 — La Gaceta Deportiva (@LaGacetaDepor) February 21, 2020

El litigante lleva los casos de: Iván Santillán, Lampros Kontogiannis, Ángel Yamil Palagot, Jonathan Ruiz Reyes, Bryan Carrasco; Arturo Paganoni, Cristian Menéndez y Luis Américo Scatolaro, este último fue asistente de Enrique López Zarza, último entrenador de los Tiburones Rojos.

Gonzalo Zubillaga detalló que los siete jugadores que acudieron a él se encuentran molestos por el manejo de su caso ante la FMF por parte de la AMFpro. Asimismo, el abogado considera que la Asociación no supo lidiar con la gran cantidad de quejas que presentaron los ex integrantes de los Escualos.

Asociación de jugadores prepara demanda contra la FMF por caso Veracruz. ▪︎ Hasta el momento no se han resuelto las deudas a jugadores y trabajadores de los Tiburones Rojos. pic.twitter.com/dr1gHn0c4v — YourTV (@YourtvMEX) April 3, 2020

“Cuando viene la resolución de ese segundo grupo de jugadores, ya que primero fueron siete los que ingresaron su controversia, los cuales sí cobraron al cien por ciento, es cuando vienen conmigo porque están molestos por la asesoría de la AFMpro… Los jugadores están muy enojados; creo que eran demasiados casos y se les fue, pero la verdad, la asesoría estuvo mal”, añadió.

El jugador argentino Cristhian “Polaco” Menéndez lanzó él hashtag #HaganseCargo, para exigir a la @FMF y a los exdirectivos del desafiliado Club Tiburones Rojos a que se responsabilicen de las deudas con jugadores, personal administrativo y demás personal. https://t.co/2u6UTv36Vh — Proceso (@proceso) December 19, 2019

En redes sociales, algunos de los otrora elementos de Veracruz han recordado que hasta el momento continúan los adeudos que dejó la extinta franquicia y han reclamado a la Liga Mx y a la FMF el pago de sus sueldos caídos.

