Exjugador de Real Madrid afirma que América puede competir en LaLiga. José María Gutiérrez, Guty, exjugador de Real Madrid, habló sobre el paso de Santiago Solari con América y aseguró que el equipo dirigido por el argentino podría competir sin problemas y obtener buenos resultados en LaLiga.

“Su equipo podría jugar en España y hacer bien las cosas, yo apuesto por Solari y creo que hará que ese equipo crezca más”, declaró el otrora futbolista en conferencia de prensa.

Asimismo, Guty se desvivió en elogios para su excompañero de Real Madrid y no tuvo dudas en que Solari conseguirá cosas grandes en México. “Como jugador todo saben quién ha sido y no puedo hablar más y como DT le he visto crecer en el Madrid, estuvimos varios años ahí y trabaja bien. En el Madrid hizo bien las cosas y hoy en México las está haciendo bien y seguro hará un buen papel”, añadió.

Exjugador de Real Madrid afirma que América puede competir en LaLiga; aplaude el trabajo de Solari

Finalmente, Guty señaló que no vería con malos ojos entrenar en la Liga Mx, después de formarse como director técnico en las fuerzas interiores de los Blancos, y recordó que ha habido varios estrategas españoles en el pasado reciente del futbol mexicano.

“¿Por qué no? El futbol mexicano es fuerte, así como la liga española, y sería un orgullo dirigir a un equipo de México y deseo volver a entrenar. En los últimos años algunos entrenadores españoles han estado en México como Míchel, Paco Jémez, ahora Solari que se hizo acá y por eso nos llega mucha información de México”, concluyó.

