Exjugador de Puebla ficha con Atlético Ottawa. El Atlético Ottawa, conjunto de la Canadian Premier League, anunció el fichaje del volante ofensivo mexicano Francisco Acuña, quien se encontraba sin equipo tras no ser registrado por Puebla, su último equipo, para el Clausura 2020.

Liga MX 🇲🇽➡️ CPL 🇨🇦

We are proud to announce the signing of former Puebla F.C. midfielder Francisco Acuña #AtléticoOttawa l 📝: https://t.co/pwCVKoayjC pic.twitter.com/iuWeDubf7k

— Atlético Ottawa (@atletiOttawa) March 30, 2020