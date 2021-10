Exjugador de PSG explota contra Neymar por insinuar su retiro. Neymar insinuó durante una entrevista con la cadena DAZN que podría retirarse del futbol al término del Mundial de Qatar 2022, debido a que podría no tener cabeza para continuar. Las declaraciones del astro brasileño despertaron la molestia de un exjugador de PSG, quien pidió al club parisino que no pague un bono de ética al sudamericano.

“Espero que no le paguen su bono de ética con declaraciones como esa. Para mí, es un abuso. Él tendrá que enfrentarse a sus responsabilidades”, dijo Jerome Rothen, quien jugó casi 200 partidos con París Saint-Germain y actualmente funge como comentarista de RMC Sport.

¡En Francia no paran las críticas a Neymar😡!



😱 Jérome Rothen aseguró que las declaraciones de Ney sobre su último mundial fueron desafortunadas, pues asegura que le falta ambición al brasileño



¿Crees que ha quedado a deber en el @PSG_inside 👀? pic.twitter.com/NZVGFpy23b — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) October 13, 2021

Rothen continuó con sus críticas a Ney y aseguró que las declaraciones del delantero reflejan que no tiene interés ni amor por PSG y que su única preocupación es ganar una Copa del Mundo con Brasil.

“Cuando lees entre líneas, no le importa el PSG. Está el amor por Brasil, por intentar ganar el Mundial. Su última oportunidad estará en Catar. Pero quiero recordarte tus responsabilidades. Cuando eres un jugador de ese nivel, una figura icónica en un club desde hace más de cuatro años, con el que has renovado por cinco años, al que has decidido dedicar el final de tu carrera, no puedes declaro eso”, añadió.

🔥 Rothen, exjugador y ahora presentador francés, criticó duramente a Neymar por afirmar que el de Qatar será su último Mundial

🎙️ "Tengo que recordarle sus deberes"https://t.co/oma76fMlCR — AS Colombia 😷 (@AS_Colombia) October 12, 2021

Finalmente, Rothen aseguró que en este momento Neymar no pasar por su mejor forma deportiva. “Neymar es un jugador fabuloso cuando está en buena forma. El problema es que está en mal estado. Y esa es una declaración terrible para el PSG. Falta ánimo, ilusión”, concluyó.

