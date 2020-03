Exjugador de MLB batalla contra la neumonía.. El ex jugador de los Cardenales de San Luis y actual comentarista de FOX Sports Midwest, Jim Edmonds, dio a conocer en sus redes sociales que se encuentra a la espera de los resultados de la prueba de COVID-19, a la cual se sometió el sábado tras presentar un cuadro de neumonía.

Ex pelotero Jim Edmonds tiene neumonia,esta a la espera de los resultados de la prueba al COVID-19 — Sumario Deportivo (@SumarioDeportiv) March 29, 2020

“Estoy tratando de descansar y mejorarme. Solo quiero agradecer a todos por sus deseos. Mi teléfono ha estado explotando con mensajes de textos y a través de Instagram. Estoy en casa, me siento muy bien y hago lo mejor que puedo por descansar”, declaró Edmonds en un video que publicó desde su hogar.

The four-time All-Star shared his experience Saturday: "I thought I was tough enough to get through." https://t.co/gAM2h9XBe4 — USA TODAY (@USATODAY) March 28, 2020

El ex jardinero central subió un gran número de fotografías a Instagram en las que informaba que se encontraba en un hospital. En otras se le podía observar con un cubreboca y finalmente explicó que esperaba los resultados del test al que se sometió para conocer si había contraído coronavirus.

BREAKING: Jim Edmonds has been hospitalized with COVID-19 symptoms and is awaiting test results Prayers up for the GOAT #stlcards pic.twitter.com/UdCGnqx5LE — Thomas Welch (@twelcher15) March 28, 2020

“Me aguanté lo más que pude. Pensé que era lo suficientemente fuerte para vivir todo esto. El virus no es una broma”, añadió Jim Edmons, quien desconoce el resultado de la prueba, así como si su enfermedad se debe a otro motivo.

Exjugador de MLB batalla contra la neumonía, a la espera del resultado de la prueba de COVID-19

Los Cardenales de San Luis enviaron sus buenos deseos y expresaron su esperanza de que su ex pelotero sane a la brevedad posible. “Estamos pensando en nuestro amigo Jim Edmonds, y esperando que comience a sentir mejor posible cuanto antes”, publicaron.

Thinking of our friend, Jim Edmonds, and hoping he starts feeling better soon! https://t.co/12GzfWZzzq — St. Louis Cardinals (@Cardinals) March 28, 2020

Previo a la suspensión del arranque de la temporada 2020 de Grandes Ligas, debido a la pandemia de COVID-19 que azota a Estados Unidos, Edmonds estaba listo para comenzar su segundo año como “instructor especial” con el equipo de San Luis. Asimismo, se preparaba para iniciar su octava temporada como comentarista de FOX Sports Midwest y la quinta en la cabina de transmisiones de los Cardenales.

Jim Edmonds posted via his Instagram that he’s admitted himself after contracting corona. Stay home “this virus is no joke.” pic.twitter.com/FQ7MLM1pZA — Starting 9 (@Starting9) March 28, 2020

Jim Edmonds jugó ocho campañas con San Luis y ayudó a que el equipo entrará a seis playoffs entre los años 2000 y 2007. En 2006, fue pieza fundamental para la obtención del título de la Serie Mundial de los Cardenales.

Jimmy. Ballgame. Less than 24 hours after he forced a game 7 with a 12th inning walkoff bomb, Jim Edmonds came up with one of the clutchest catches in MLB history. Chills.#stlcards pic.twitter.com/bmBN8vEwJy — Gateway Grinders (@gatewaygrinders) March 27, 2020

Originalmente seleccionado en el Draft por los Angelinos de California, Edmonds disputó 17 temporadas en la MLB y conectó 393 cuadrangulares, produjo 1,199 carreras y tuvo una línea de bateo de .284/376/527. Además, ganó ocho Guantes de Oro por su extraordinaria defensiva en el jardín central.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.