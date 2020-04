Exjugador de los Tiburones Rojos tuvo un ataque de pánico en pleno vuelo. Carlos Salcido decidió colgar los botines después de la conclusión del Apertura 2019. El histórico jugador se retiró de las canchas con la playera de los Tiburones Rojos de Veracruz y vivió tal vez su última gran y triste historia con este club. El jalisciense dijo adiós al futbol unas semanas antes de que la franquicia fuera desafiliada por la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Pese a esta anecdótica situación que vivió en el puerto jarocho, uno de los capítulos más increíbles de su longeva carrera llegó en durante el 2018, durante la participación del equipo de sus amores, Chivas, en la Liga de Campeones de la Concacaf.

🚨¡DE ÚLTIMO MOMENTO OFICIAL!🚨 Carlos Salcido es nuevo presidente de la Liga de Balompié Mexicano @SomosBalompie Esperemos esta nueva liga, logre dar más oportunidades a los jóvenes mexicanos ✅ pic.twitter.com/GiTM1ekQeK — Jovenes Futbolistas MX (@Jovenesfutmx) April 26, 2020

De acuerdo a Isaac Brizuela, Salcido sufrió un ataque de pánico durante un vuelo a Seattle. El entonces jugador de Guadalajara padeció un mareo y tuvo dificultades para respirar. Esto provocó a que comenzara a exclamar que no podría viajar en esas condiciones y pidió que regresaran para que pudiera bajar del avión.

Exjugador de los Tiburones Rojos tuvo un ataque de pánico en pleno vuelo y tuvo que ser sedado durante el viaje

“En cada viaje era muy divertido, porque teníamos compañeros que te hacen pasar momentos muy agradables. Me acuerdo más bien, creo que fue contra Seattle que ahí a Carlos Salcido cuando no hay un poco de aire o se siente que se respira en un avión se desespera, ya habíamos despegado y no salía el aire, entonces Salcido se empezó a medio marear y a decir ‘bájenme por favor’, no a gritar, pero sí a decir ‘regrésense por favor, yo no puedo viajar así, necesito aire y oxígeno’”, declaró el ‘Conejito’ en entrevista con Mediotiempo.

¿Nuevo presidente? 😮😐 En un movimiento estratégico, la LB decidió nombrar al mexicano Carlos Salcido 🇲🇽 como su presidente La llegada de Salcido a LBM obedece a la intención de que más directivos, jugadores y técnicos que militan en equipos de los torneos auspiciados por @FMF pic.twitter.com/KERCMNv8Hg — Fútbol Mexicano 🇲🇽 (Desde 🏠) (@LigaMX_GO) April 25, 2020

Brizuela afirmó que pensaba que Salcido bromeaba, sin embargo, la situación se tornó un poco más preocupante. El ex jugador se quitó la playera e intentaba respirar desesperadamente, por lo que la tripulación proporcionó una mascarilla con oxígeno y el doctor del equipo decidió sedarlo.

Amigos Faisanes les compartimos un mensaje del nuevo presidente de la Liga de Balompié Mexicano.

Muchas felicitaciones a Carlos Salcido y le deseamos el mayor de los éxitos ¡Bienvenido! Somos Balompié

⚽️🏆#LBM #MuukFaisan pic.twitter.com/KrM54NrJVo — FaisanesFC (@OficialFFC) April 25, 2020

“Los que estábamos hasta atrás al principio pensábamos que estaba jugando, porque es un tipo bromista. Estábamos a risa y risa, ‘sí, mi Sasa, ahorita nos regresamos’, ya cuando vimos que se sentó y se empezó a quitar playera y que no jalaba aire ahí como que nos asustamos, ya le pusieron una mascarilla, se controló un poco y el doctor le dio una pastilla para dormir, agregó Brizuela.

👉SALCIDO SERÁ DIRECTIVO #CentralFOX La Liga de Balompié Mexicano tendría en Carlos Salcido a su dirigente:https://t.co/gx0T99YXSo — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 25, 2020

A pesar del complicado momento que vivieron durante el vuelo, las Chivas llegaron a Seattle y golearon a los Sounders y alcanzaron la final de la Concachampions.

