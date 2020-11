Exjugador de los Tiburones Rojos explota contra la LBM. Marcelo Alatorre, exjugador de los Tiburones Rojos de Veracruz, reventó a la Liga Mexicana de Balompié (LBM) por las injusticias que permite vivir a sus futbolistas. El defensor de Real San José FC reveló que los integrantes de este club no tienen dinero para comer ni para subsistir, por lo que exigió un golpe de timón en la liga.

“No hay para comer. No hay para vivir. Se agotaron los recuerdos. El ayudarnos entre nosotros ya nos rebasó. Solo pedimos estabilidad y un cambio a ese cambio que ustedes quieren y que no sea lo mismo de la liga de enfrente”, declaró Alatorre en una carta colgada en sus redes sociales.

El también otrora elemento de los Pumas aseguró que diariamente informará sobre las carencias que sufren los integrantes de esta escuadra michoacana hasta que el equipo o la LBM solventen las deudas existen con los jugadores.

“Durante estos días hasta que se tome la decisión del equipo, estaré subiendo cómo vivimos, las deudas que tenemos, lo que ha pasado con jóvenes de sub 21, que nos ruegan ayuda de lo que están pasando. Queremos repuesta, queremos certeza para vivir y es por necesidad. Yo no me iré cómo se fueron en otros equipos, no abandonaré hasta que mínimo se pague lo trabajado y el esfuerzo que fue llevar a @ClubSanJoseFc a lenguas de todos, porque a San José nadie lo conocía”, añadió.

Por último, Marcelo Alatorre detalló que no pueden hacer sus tres comidas y que están próximos a ser desalojados de las viviendas en las que residen debido a que la directiva de Real San José adeuda a sus proveedores.

“(Estamos) tratando de soportar y tener una solución de @SomosBalompie que sabemos están trabajando, pero el comer 3 veces al día es difícil aunque no lo crean. La gente que ayudaba con comidas a jugadores se les debe en el pueblo, y los dueños que rentan están por sacarnos de sus propiedades”, concluyó.

