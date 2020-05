Exjugador de los Tiburones Rojos explota contra futbolistas de la Liga Mx. A más de una semana de que se confirmara la abolición del ascenso a la Liga Mx, así como la transformación del Ascenso Mx a una Liga de Desarrollo Sub-23, las críticas no cesan hacia los directivos. Rodrigo Ruiz, ex jugador de los Tiburones de Veracruz, lamentó que los jugadores del balompié mexicano no hayan hecho más por evitar estos cambios drásticos.

En entrevista con ESPN, el chileno aseguró que le da “vergüenza” la actitud que tomaron los futbolistas tanto de primera división como de segunda ante la desaparición de la categoría de plata. El ahora director técnico de los Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), de la Liga Premier, invitó a los elementos a que detengan el futbol y no participen en la Liga de Desarrollo.

“Que lo demuestren, cuando inicie la Liga de nuevo, que haya un ‘plantón’, que no juegue nadie” Contundente ‘Pony’ Ruiz sobre los jugadores de primer nivel y el #AscensoMX 🗣https://t.co/wVvyGFk2a3 — Futbol Picante (@futpicante) May 1, 2020

“La verdad, a mí me da vergüenza que nadie haya hecho nada y solamente por redes sociales lo digan. Pero que no sólo lo digan, que lo demuestren, y cuando inicie la Liga de nuevo, que haya un plantón, que no juegue nadie”, declaró el otrora integrante de los Escualos.

"La verdad, a mí me da vergüenza que nadie haya hecho nada” ‘Pony’ Ruiz fue MUY claro sobre los jugadores y la desaparición del #AscensoMX 🗣https://t.co/ooI3YhKt5r — ESPN.com.mx (@ESPNmx) May 1, 2020

Ruiz de Barbieri reconoció la posición que tomó Miguel Layún ante este escenario y considera que aún hay tiempo para que los jugadores muestre fuerza y se unan para evitar las medidas tomadas desde la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Exjugador de los Tiburones Rojos explota contra futbolistas de la Liga Mx por su posición ante la suspensión del ascenso

“Sólo escuché por ahí a Miguel Layún, por lo menos lo dijo, y yo creo que están a tiempo todavía (de protestar), porque ahorita no han dicho cómo va a continuar la liga, no para revertir la situación, pero para hacer algo”, añadió el ‘Pony’.

¡CONTUNDENTE! El ex jugador explotó tras el adiós de la Liga de Plata. 😡😡😡https://t.co/LHMjRy2ZL2 — Esto en Línea (@estoenlinea) May 1, 2020

Por último, el entrenador de los Tecos no se mostró preocupado por ser sujeto de un veto de la FMF por sus duras declaraciones y reiteró la incongruencia deportiva por la suspensión del ascenso a la Liga Mx por los próximos seis años.

De figura a ser olvidado… La situación actual de ‘Pony’ Ruiz 😮👇https://t.co/7aRRfepRWa — Sportscenter en español (@SportsCenter_nt) May 1, 2020

“Me vale madres que no me den trabajo, se trata de decir las cosas como son, se trata de ser éticos. Resulta que dijeron que en cinco años o seis no va a haber ascenso, y ¿quién asegura que eso va a ser cierto? Yo, como aficionado, ¿me voy a sentar a ver un partido de futbol, o ir al estadio a pagar una entrada, si esto es una payasada?”, concluyó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.