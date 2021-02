Exjugador de la NBA revela que fue llamado coronavirus. La discriminación y el racismo en los Estados Unidos ha estado en la palestra nacional e internacional en los últimos meses, sin embargo, esto no evitó que un jugador de la G-League, liga de desarrollo de la NBA, fuera víctima de un comentario racista y xenofóbico.

A través de su cuenta de Facebook, Jeremy Lin, jugador de los Warriors de Santa Cruz, denunció que alguien le gritó “coronavirus”, debido a su ascendencia asiática y a la idea que plantó el expresidente estadounidense Donald Trump sobre que el COVID-19 es un “virus chino”.

“Ser un veterano de 9 años en la NBA no me protege de que me llamen ‘coronavirus’ en la cancha”, escribió Lin en su perfil. El exjugador de los Knicks de Nueva York no detalló quién ni dónde fue insultado.

Acerca de esta confesión, Steve Kerr, entrenador de los Warriors de Golden State, equipo filial en la NBA de Santa Cruz, elogió que Lin haya dado a conocer la violencia racial que sufrió y señaló a Trump como responsable de este insulto, mientras repudiaba cualquier muestra de discriminación o xenofobia.

“Acabo de ver la publicación de Facebook. Realmente es poderoso. Aplaudo a Jeremy por sus palabras y hago eco de sus sentimientos con respecto al racismo contra la comunidad asiático-estadounidense. Es tan ridículo y obviamente engendrado por muchas personas, incluido nuestro ex presidente (Donald Trump), en lo que se refiere al coronavirus que se originó en China. Es impactante. No lo sé, no puedo entender nada de eso, pero no puedo entender el racismo en general”, declaró Kerr.

