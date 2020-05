Exjugador de Atlante revela que fue secuestrado en Cancún. Reimond Manco, futbolista peruano, reveló que durante su breve paso por la Liga Mx sufrió un secuestro, debido a que se metió “con alguien que no debía”. El ex elemento de Atlante aseguró que fue secuestrado, golpeado y abandonado en una carretera de Cancún en 2011 y por ese motivo decidió abandonar México, pese a que el torneo estaba en curso.

“Lo que pasó es que yo en aquel entonces era soltero y lamentablemente me metieron a mí. Me metí con alguien que no debía meterme y mejor dicho casi no la cuento”, declaró el actual futbolista de Deportivo Binacional a DirecTv.

Manco expresó que fue recogido por un preparador físico de Atlante, quien le pidió no ir al entrenamiento matutino. Pese a esta indicación, el peruano fue citado por Miguel Herrera, entonces director técnico de los Azulgranas, y ahí contó lo acontecido unas horas antes.

“No entiendo cómo el técnico (Miguel Herrera) y el presidente (José Antonio García) hayan salido a decir esas cosas, pues la persona que me recogió después que me dejaron tirado ensangrentado fue el preparador físico del equipo y la personas que me dijo que no vaya entrenar fue él mismo. Luego el profesor me llamó y me pidió que vaya entrenar. Entonces no entendí lo que pasó”, añadió.

Pese a que en el club no le creyeron su versión, Reimond reitera que sucedió tal como lo relató. “Todo fue cierto, ni modo que me meta un puñete yo solo y me rompa la nariz. Ese problema ocurrió a la 1.30 de la mañana y a las 9 estaba agarrando mi vuelo de regreso a Lima”, concluyó.

Atlante dio de baja a Reimond Manco por llegar con aliento alcohólico tras el supuesto secuestro y José Antonio García, ex presidente del club, levantó una denuncia por presuntamente falsear su declaración al denunciar ser raptado.

