Exjugador de América se compara con Kaká. Aunque llegó con la etiqueta de refuerzo ‘bomba’, Jérémy Ménez será recordado por la afición de América como uno de los petardos más grandes de la historia. Las constantes indisciplinas, aunadas a la lesiones que sufrió, lo orillaron a no ser considerado por Miguel Herrera, entrenador, por lo que en más de una ocasión no logró entrar en las convocatorias del equipo.

😐 "Nunca sentí la presión" 😐 "Decían que era tan fuerte como Kaká" 😲 Jéremy Ménez se sinceró sobre su carrerahttps://t.co/i7ddav9ubB pic.twitter.com/QnBo0ryE81 — ESPN.com.mx (@ESPNmx) April 13, 2020

En un recuento de su carrera, Ménez aseguró que cometió muchas “tonterías”, las cuales descarrillaron su andar en el futbol. El francés declaró en una entrevista que en su juventud era comparado con Kaká, pero, finalmente, el atacante galo indicó que nunca llegó a explotar su talento por sus múltiples traspiés.

"EN EL MILAN DECÍAN QUE ERA TAN BUENO COMO KAKÁ" #CentralFOX La sincera entrevista que concedió el examericanista Jérémy Ménez sobre cómo su carrera en el futbol profesional nunca estuvo a la altura de su talento https://t.co/uHPg44dv0n — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 13, 2020

“Podría haber hecho mucho más, pero no trabajé lo suficiente. Pensé que el talento era suficiente. En el entrenamiento, dijeron que yo era tan fuerte como Kaká, luego hice algunas tonterías. Era joven, pero nunca sentí la presión. Esta palabra no me representa”, comentó el otrora elemento de las Águilas.

Exjugador de América se compara con Kaká y afirma que rechazó una oferta de Manchester United

Jérémy Ménez confesó que fue buscado por Manchester United hace algunos años, a petición expresa del ex entrenador Alex Ferguson, sin embargo, rechazó la oferta debido a que no tenía el interés de abandonar Francia y prefirió fichar con Mónaco.

“(Alex) Ferguson me quería, así que fui a Inglaterra para ver las estructuras. Todo fue fantástico, pero no tenía ganas de salir de Francia. Yo era muy joven, no me arrepiento. Estaba seguro de que llegaría el mejor club. No tenía miedo”, finalizó el francés.

"Sería como Kaka, pero me rompí la rodilla" 😥https://t.co/EKPfdWsRlq — MedioTiempo (@mediotiempo) April 13, 2020

Después de que fuera borrado por Miguel Herrera, Jérémy Ménez obtuvo su libertad de América y se contrató con París FC, club de la segunda división de su país. El galo apenas disputó 18 partidos de Liga Mx en cuatro torneos con los Azulcremas.

Síguenos en Twitter @ElDictamen