Exjugador de América arremete contra Enrique Bonilla. La inminente desaparición del Ascenso Mx, así como la suspensión del ascenso a la Liga Mx, enfureció a un gran número de jugadores. Entre ellos está Rodrigo Íñigo, canterano de América, quien publicó una carta en sus redes sociales, en la cual arremete sin piedad contra Enrique Bonilla, presidente del máximo circuito, y periodistas deportivos.

El examericanista Rodrigo Íñigo, arremetió contra el titular de la Liga MX, Enrique Bonilla, por la desaparición del Ascenso. Lo calificó de “ser la imagen más gris y corrupta del futbol mexicano”.#Latinus #InformaciónParaTihttps://t.co/1JD5tm2lKw — Latinus (@latinus_us) May 2, 2020

“Su soberbia y sarcasmo en sus diferentes entrevistas dan rabia, impotencia ¿Es usted el que nos representa? Recuerde que el escudo y las instituciones seguirán por siempre, pero los actores estamos de paso. El legado que usted deje para bien o mejor dicho, más para mal, que para bien, será recordado siempre”, escribió el defensor.

El futbolista del CD El Álamo, perteneciente a la tercera división de España, acusó que en la prensa pareciera que periodistas están “coludidos” con la determinación de transformar el Ascenso Mx en una Liga de Desarrollo Sub-23, misma que no empleará a una gran mayoría de los jugadores de esta división, al “aplaudir” los cambios realizados.

“Comentarios fuera de lugar de periodistas aceptando y aplaudiendo esta decisión…nos hunden más, como si algunos estuvieran coludidos en esta tragedia y se regocijan de que mucha gente estará sin trabajo, menospreciando al Ascenso Mx y a sus futbolistas”, agregó Íñigo.

Por último, el ex jugador de América lamentó que diversos futbolistas importantes del futbol mexicano se mantengan callados y no se posicionen en torno a este asunto. Además, señaló que la Asociación Mexicana de Futbolistas (AMFpro) tiene las manos atadas y no puede luchar por la “justicia” en el gremio.

¡Se enojó! 😱 Rodrigo Íñigo, exjugador del América, explota contra el futbol mexicano y Enrique Bonilla https://t.co/VY8o4sMhSN pic.twitter.com/gakMJQiIIF — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 2, 2020

“Me decepciona y me sorprende que varios referentes desde su trinchera han guardado silencio, no se han pronunciado, e incluso han evadido alguna forma de apoyar a los compañero de profesión. Peor aún que la Asociación de Futbolistas mexicanos tengan las manos ‘atadas’ y no se pueda confrontar, pelear por lo justo”, concluyó Rodrigo Íñigo.

