Exjugador de América acusa haber sido discriminado por coronavirus. Cecilio Domínguez, ex jugador de América, aseguró que él y su hijo fueron víctimas de discriminación una vez que se rumorara que había contraído coronavirus. El jugador de Independiente relató que los directivos del colegio donde estudia su hijo pidieron que retirara al menor debido a que podía infectar a los demás.

📌 Parte médico El jugador Cecilio Dominguez cursa un cuadro de febrícula, cefalea y mialgias. Por tal motivo, se le realizaron análisis de laboratorio y serologia para descartar un probable dengue. En ningún momento estuvo bajo protocolo activo de coronavirus. pic.twitter.com/whwfJzaPgQ — C. A. Independiente (@Independiente) March 13, 2020

“Tuve una experiencia muy incómoda con mi hijo un día cuando fue al colegio. Como la gente decía que Cecilio tenía coronavirus y no se entrenó, entonces me llamaron del colegio y me dijeron ‘cómo vas a mandar a tu hijo al colegio si tienes coronavirus, ven a buscarlo porque los padres se están quejando’. Y tuve que ir a buscarlo”, declaró el atacante paraguayo en entrevista con el diario ‘Clarín’.

🗣 “Confíen en mí, encontraré mi mejor versión” Cecilio Domínguez le dejó un mensaje a los hinchas de #Independiente. Además, habló de su nivel, la exigencia de la gente, su video viral en el día del hincha y mucho más. Todo lo que dijo, en la nota 👇🏻https://t.co/htDekMKqP6 pic.twitter.com/iLqZVeMu8V — Diabólicos 👹 (@DiabolicosAr) March 31, 2020

Los rumores acerca de su posible contagio comenzaron una vez que Domínguez se ausentara de algunos entrenamientos de su actual equipo (Independiente). Esto ocasionó que incluso su hijo fuera blanco de señalamientos, aunque al final ninguno es portador del COVID-19.

“Nunca tuve los síntomas, no tuve fiebre, pero la gente no lo sabía, se dejaban llevar por lo que decían en las redes sociales. Por suerte estoy bien y todas las pruebas salieron negativas, para dengue también”, añadió el jugador ofensivo.

🗣️ “No quiero más que los hinchas de #Independiente me silben”

🔴 Cecilio Domínguez, expresó su dolor ante la reprobación del público del Rojo, pero reconoció que lo puede ayudar para el futuro. Además, el paso de Beccacece y las sospechas de coronavirus.https://t.co/ivEut4FniL — Diario Olé (desde 🏡) (@DiarioOle) March 31, 2020

Hace un par de semanas, la Asociación del Futbol Argentino (AFA) decidió detener todas las actividades del balompié pampero debido a la amenaza que representa para la salud pública la pandemia de coronavirus.

Coronavirus en Argentina: murieron tres mujeres y ya son 27 los fallecidos en el paíshttps://t.co/hXCJi7onhV pic.twitter.com/WAkfmmlNZN — El Tribuno (@eltribuno) March 31, 2020

Hasta el momento, Argentina reporta 966 casos por COVID-19, así como el fallecimiento de 26 personas a causa de esta enfermedad.

