Exitoso Torneo Estatal de Bádminton.

Califican 15 jugadores al Clasificatorio Nacional en las categorías Sub 15, Sub 17 y Sub 19.

La Asociación de Bádminton de Veracruz cumplió con su fase estatal rumbo a los Juegos Nacionales CONADE 2021, la cual se realizó en Soledad de Doblado y en donde surgieron los calificados al clasificatorio nacional en las categorías Sub 15, Sub 17 y Sub 19 en las ramas femenil y varonil respectivamente.

El presidente de la Asociación de Bádminton de Veracruz, Antonio Rojas Ortega, reveló que fueron alrededor de 40 los jugadores que participaron en esta fase estatal, provenientes de los municipios de Córdoba, Playa Vicente, Xalapa, Sochilapan, Acayucan, Jáltipan, Boca del Río y Soledad de Doblado.

Son 15 los jugadores que lograron su pase al Clasificatorio Nacional que se efectuará del 11 al 16 de mayo en Acapulco, Guerrero, en donde se definirán los lugares para los Juegos Nacionales CONADE 2021.

LOS CALIFICADOS

SUB 19 FEMENIL

1.- Vanessa Sánchez Sosa

2.- Vanessa Zúñiga Pascasio

SUB 19 VARONIL

1.- Miguel Arroniz López

2.- Daniel Meza Fernández

SUB 17 FEMENIL

1.- Danna Paola Meza Fernández

2.- Marlene Flores Navarro

SUB 17 VARONIL

1.- Dylan Hernández

2.- Camilo Lucas

SUB 15 FEMENIL

1.- Kiara Márquez Castillo

2.- Amori Márquez Castillo

3.- Sahily Alvarado.

SUB 15 VARONIL

1.- Ariel Hernández

2.- Ismael Rojas Paredes

3.- José Rojas Velazco

4.- Luis Fernando Herrera León.

El presidente de la Asociación de Bádminton de Veracruz, Antonio Rojas Ortega, calificó de histórica la actuación de sus deportistas en esta primera etapa, en donde sumaron puntos para buscar su calificación al Campeonato Panamericano de la especialidad que se efectuará en Acapulco, Guerrero.

“No sólo es un torneo, falta otro, todo es de acuerdo al sistema de puntuación de parte de la Federación Mexicana de Bádminton. Estamos muy cerca de clasificar a Sugey Márquez y a Guadalupe Vallejo tanto en singles como dobles en Sub 13 y a las gemelas Kiara y Amori Márquez Castillo. Estamos en la pelea”, comentó.





