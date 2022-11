Exitosa visoria del América en la Liga Pirata Fuente.

Visor observó a jugadores de las categorías juvenil A, B y C. Acudieron alrededor de 80 jugadores a la visoria.

Apoyadas por la Liga Formativa de Futbol Luis “Pirata” de la Fuente y Nido Águila Veracruz se desarrollaron con éxito las visorias del Club América en el Puerto de Veracruz, con una gran respuesta de jóvenes veracruzanos.

Poco más de 80 jugadores, se hicieron presentes en la visoria realizada en las canchas de fútbol El Gallo, al frente de la visoria estuvo Patricio Treviño en donde observó jugadores de las categorías juvenil A, Juvenil B y Juvenil C, donde se demostró mucha calidad futbolística.

En compañía del visor Patricio Treviño, estuvieron presentes en la visoria el presidente de la Liga, Antonio De la Fuente Ugalde, en compañía del Director General de Nido Águila Veracruz, Juan Alducín, el vicepresidente, José Reynaldo Martínez, Secretario Dayan Gabriel Juárez y la Tesorera Karla Cobix Andrade, en compañía de Pedro “Chino” Sanoja, presidente de la filial Mar Azteca, Eder Palma, y Luis De la Fuente Ugalde.

El visor del conjunto azulcrema enfatizó el gran apoyo que hay por parte de los directivos de la Liga como de Nido Águila Veracruz por realizar la visoria para detectar talento.

“Muy contento, me da mucho gusto ver una, que tienen grandes personajes que apoyan al deporte, que eso es impresionante, porque, sino, no podría estar aquí y tiene el deseo de apoyar el deporte, de apoyar a los niños, que son el futuro, y yo me voy contento, no le diré nombre, pero si hay mucho talento, y ya los verán directo allá”.

Indicó que el Club América, le da la oportunidad a todos de ser parte del equipo, ya que su objetivo es buscar talento para pulirlo y darle esta oportunidad de cumplir su sueño futbolístico.

“Es que el América le abre las puertas a todos, si me dices tienen un jugador aquí, vamos hacer todo lo posible para ir, a buscar el talento para darles la oportunidad de cumplir su sueño y ya después los llevará a trascender, y ser una realidad para seguir exigiendo, eso ya no está en nosotros, pero sí darles la oportunidad que todo México tenga la oportunidad de poderse probar con el América”.

Mencionó que no buscan características particulares en un jugador, tratan de que sea un jugador completo, teniendo en cuenta dentro y fuera de la cancha una persona disciplina.

“No te puedo dar dos cosas, porque te mentiría, hoy buscamos un jugador muy completo, muy íntegro, no solo dentro de la cancha, sino fuera de la cancha, estamos nosotros para formarlo, si tiene dos cosas, nosotros le vamos a dar 10 o 15 para que él se siga fortaleciendo, no te puedo dar una, te hablo más en un todo y ser un mejor ser humano para que pueda llegar y tenga ese talento”.

Finalmente, no dio detalles de cuantos jugadores pasaron el primer filtro, pero dijo que ya tiene una lista, la cual dará de forma personal a cada jugador y de igual forma mencionó que tendrá jugadores en seguimiento para ver su desarrollo en un futuro.

“Unos jugadores estarán en seguimiento, es decir, ver su evolución y ver cómo van, estaremos en contacto con la Liga y a lo mejor hoy tiene unas cosas y dentro de 6 meses evolucionaron o ya creció, ya tiene esto, ya está más fuerte, tiene más técnica y viene a una prueba para quedar y otro donde llaman mucho la atención directo a pretemporada que estén directamente entrenando con el equipo 1 semana para ver qué es lo que demuestran”.

