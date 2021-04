Exitosa primera fase estatal del atletismo de Veracruz.

Boca del Río y Poza Rica fueron sedes y faltan las fechas de Acayucan (1 mayo) y Xalapa (2 mayo). Rumbo a los Juegos Nacionales CONADE 2021.

El presidente de la Asociación Veracruzana de Atletismo, Vicente Lunagomez Lagunes, calificó de exitosas las dos primeras fases de cuatro del Estatal de la disciplina que se realizaron en Poza Rica y Boca del Río y que son clasificatorias rumbo a los Juegos Nacionales CONADE 2021.

Para la primera fecha que se realizó en Poza Rica el pasado sábado 24 de abril, participaron más de 50 deportistas provenientes de municipios como Tuxpan, Poza Rica, Álamo, Platón Sánchez.

En la segunda fecha realizada el pasado domingo en Boca del Río, fueron alrededor de cien deportistas de municipios como Córdoba, Orizaba, Alvarado, Río Blanco, Veracruz, Tlalixcoyan, Boca del Río entre otros municipios. Todos ellos compitiendo en las categorías marcadas por la convocatoria oficial de la Comisión de Cultura Física y Deporte (CONADE) que son la Sub 18 (16 y 17 años), Sub 20 (18 y 19 años) y Sub 23 (20-22 años) tanto en pruebas de pista como de campo.

“Esta fase (Boca del Río) fue la segunda de cuatro, la próxima semana vamos a Acayucan a seguir con el selectivo y terminamos en Xalapa. Esto nos va a dar la oportunidad de hacer un ranking general del estatal los cuales van a pasar a la siguiente etapa. Primero y segundo lugar de cada categoría y rama, todavía vamos a tratar de llevar a unos terceros que nos puedan dar algún resultado positivo en el macro regional”, indica Lunagomez.

La CONADE ha marcado cuatro Macroregionales de Atletismo, las Regiones 7 y 8 se fusionarán y participarán deportistas de Puebla. Veracruz, Oaxaca, UNAM, Chiapas, Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

Clasificarán a la etapa Final Nacional el 1° lugar de cada una de las 4 macroregiones por prueba, categoría y rama. Como aquellos deportistas que ocupen las mejores 4 marcas del conjunto de las 4 macro-regiones. En las pruebas de pista menores a 800 metros planos, pruebas combinadas, saltos y lanzamientos.

Mientras que en las pruebas de pista de 800 metros planos y distancias superiores, clasificarán el 1° y 2° lugar de cada macro-región. Así como las 4 mejores marcas del conjunto de las 4 macro-regiones para completar un total de 12 participantes.

Además Vicente Lunagomez destacó la calidad de los atletas de toda la entidad veracruzana. “Es gente joven que viene muy fuerte y que nos van a dar muchos resultados”, finalizó.

Finalmente el próximo sábado 1 de mayo la tercera fecha del Estatal se realizará en Acayucan. Y el domingo 2 de mayo en la ciudad de Xalapa en el Estadio Xalapeño.











