Exitosa Primera Edición de la Carrera de El Dictamen.

+ El banderazo de salida corrió a cargo de la Licenciada Bertha Ahued Malpica, directora ejecutiva de El Dictamen.

+ Un gran evento atlético, mismo que organizado el equipo del Profesor Martín Toloza.

Javier Tello/El Dictamen.

Con rotundo éxito se llevó a cabo la mañana de este domingo 5 de junio la primera edición de la carrera El Dictamen 123 Aniversario, donde los ganadores del primer lugar de la categoría libre 10 kilómetros fueron Luis Arturo Oetiz Nevarez en la rama varonil, y Marilú Mojica en la femenil.

Mientras que en la categoría libre 5 kilómetros el primer lugar lo obtuvo Omar Ricardo Santa Cruz Galicia en la rama varonil, y Creta Marcela Montoya Hernández en la rama femenil.

Exitosa Primera Edición de la Carrera de El Dictamen

El magno evento dio inicio poco antes de las 7 de la mañana con la rutina de calentamiento de los participantes, para dar el arranque en punto de las 7 de la mañana en el arco de salida situado frente al edificio de El Dictamen, el Decano de la Prensa Nacional.

El banderazo de salida corrió a cargo de la Licenciada Bertha Ahued Malpica, directora ejecutiva de El Dictamen, acompañada de Giorgio Villarello Ahued, del alcalde de Boca del Río Juan Manuel de Unánue Abascal, del director del deporte de ese municipio Manuel López Mondragón, del director del deporte en Veracruz José Antonio Salvatori Arjona, además del diputado Carlos Valenzuela.

El contingente de más de 500 corredores participantes en esta primera edición de la carrera de El Dictamen estuvo integrado por un gran número de niños, además de jóvenes, adultos y adultos mayores pertenecientes muchos de ellos a distintos clubes y agrupaciones deportivas locales y de distintos puntos del estado, y de otros estados del país como Puebla, Tabasco, Ciudad de México, entre otros.

Exitosa Primera Edición de la Carrera de El Dictamen Exitosa Primera Edición de la Carrera de El Dictamen

La ruta trazada recorrió distintas arterias de esta ciudad y puerto en las dos distancias programadas de 5 y 10 kilómetros, arribando los corredores a la meta situada en la zona del malecón de Veracruz, con una estupenda vista al mar y con un excelente clima de día soleado, que permitió llegadas espectaculares, con saltos y gritos de júbilo al cruzar la meta con los mejores tiempos personales.

Cabe destacar que todos y cada uno de los corredores recibió de manos de la Licenciada Bertha Ahued Malpica su medalla de participación, una hermosa medalla conmemorativa del 123 aniversario de El Dictamen, con un diseño que muestra por un lado un periódico abierto con la fecha del evento, y por el otro una inscripción en la que se lee, “Al buen periodista no deben envanecerlo las alabanzas ni preocuparlo las censuras, ha de cumplir con su labor de informar basado en la verdad y en la buena fé “, sabias palabras del periodista Juan Malpica Silva.

Exitosa Primera Edición de la Carrera de El Dictamen

Como cierre de este importante acontecimiento se llevó a cabo la premiación de los ganadores de los 3 primeros lugares de cada categoría y rama, premiación a cargo de la Licenciada Bertha Ahued Malpíca y Giorgio Villarello Ahued, además de la rifa de numerosos regalos de parte de los patrocinadores para los corredores participantes.

Acerca de esta primera edición de la carrera de El Dictamen la Licenciada Bertha Ahued Malpica comentó “Estoy muy emocionada, emocionada hasta las lágrimas por compartir con todos estos corredores el esfuerzo, la disciplina, todo lo que conlleva antes de llegar a la meta, eso a mí me impacta porque ves que dieron lo mejor de sí, es elevar el espíritu, no solo es la parte física o la parte mental, sino también espiritualmente, se siente el éxito, se siente el logro, y eso me emociona muchísimo, más aquí en Veracruz con esa belleza que tenemos, que se disfruta, entonces yo creo que ha sido un éxito que en El Dictamen hayamos tenido esta carrera, creo que nos habíamos tardado en hacer una carrera”.

Exitosa Primera Edición de la Carrera de El Dictamen Exitosa Primera Edición de la Carrera de El Dictamen

Y agregó, “Creo en el deporte como realización en el ser humano, es lo que te hace ser mejor, cumplir tus metas, tus objetivos, y no nadamás en el deporte sino en el día a día, desde que te levantas con una actitud de triunfo, de agradecimiento a Dios, al universo, a algo más grande que hay”, concluyó.

Finalmente agradeció a todos los participantes esperando dijo, que el próximo año sean muchos más los corredores que acudan a la carrera de El Dictamen.

Exitosa Primera Edición de la Carrera de El Dictamen Exitosa Primera Edición de la Carrera de El Dictamen

También se hizo extensivo un agradecimiento a Martín Toloza López director de Abcsport y coordinador general de la primera edición de la carrera de El Dictamen por todo su apoyo.

Los ganadores de las distintas categorías fueron los siguientes:

5K máster femenil, primer lugar Edith Monserrat García Carrera, segundo lugar Laura Pavón Avello, tercer lugar Alejandra Sosa Villalobos.

Exitosa Primera Edición de la Carrera de El Dictamen

5K máster varonil, primer lugar Óscar Julián Benavides Pantoja, segundo lugar Ricardo Ulibarri, tercer lugar Conrado Báez Andrade.

5K veteranos femenil primer lugar Martha Teresa Ortega Álvarez, segundo lugar Rosa Luz López Sánchez, tercer lugar María de Lourdes Flores Rojas.

5K veteranos varonil primer lugar Germán Ronzón Chama, segundo lugar Pedro Gustavo Camacho Hernández, tercer lugar Emilio Pérez Galindo.

Exitosa Primera Edición de la Carrera de El Dictamen

5K juvenil femenil primer lugar Frida Saucedo Mirón, segundo lugar Ivanna Rodríguez Ceballos, tercer lugar Luisa Fernanda Ávila GarcÍa.

5K juvenil varonil primer lugar Emiliano Cruz, segundo lugar Eduardo Alarcón García, tercer lugar Vladimir Ramírez Y Pérez.

5K libre femenil primer lugar Creta Marcela Montoya Hernández, segundo lugar Paola López Gómez, tercer lugar Vasthi Flores Azamar.

Exitosa Primera Edición de la Carrera de El Dictamen Exitosa Primera Edición de la Carrera de El Dictamen

5K libre varonil primer lugar Omar Ricardo Santa Cruz Galicia, segundo lugar Ediberto Vergara Crisanto, tercer lugar Felipe Cruz López.

Exitosa Primera Edición de la Carrera de El Dictamen

10K máster femenil primer lugar Hilaria Hidalgo Guerrero, segundo lugar Swami Cuevas Linares,, tercer lugar Carolina Gutiérrez.

10K máster varonil primer lugar, Alfredo García del Ángel, segundo lugar Jorge Isaac Larrea Vargas, tercer lugar Juan Antonio Jiménez Solís.

Exitosa Primera Edición de la Carrera de El Dictamen Exitosa Primera Edición de la Carrera de El Dictamen

10K veteranos femenil primer lugar Virginia Patrcia Gutiérrez, segundo lugar Claudia Bravo Alpuche, tercer lugar Martha Patricia Sandoval Velázquez.

10K veteranos varonil primer lugar Antonio González Quintana, segundo lugar Alejandro Germán Lira Gutiérrez, tercer lugar Jorge Antonio Ramírez Morgado.

Exitosa Primera Edición de la Carrera de El Dictamen

10K juvenil femenil primer lugar Jery Daniela Guzmán Silbarán, segundo lugar Jennifer Arellano Seifert, tercer lugar Micaela Popo Hernández.

Exitosa Primera Edición de la Carrera de El Dictamen

10K juvenil varonil primer lugar Omar Llerandi Cuevas, segundo lugar Ernesto Vivas Enríquez, tercer lugar Alfonso Martínez Bravo.

10K libre femenil primer lugar Marilú Mojica, segundo lugar Alfa Doporto Castillo tercer lugar Dolores Alicia Méndez González.

Exitosa Primera Edición de la Carrera de El Dictamen Exitosa Primera Edición de la Carrera de El Dictamen Exitosa Primera Edición de la Carrera de El Dictamen

Exitosa Primera Edición de la Carrera de El Dictamen

Exitosa Primera Edición de la Carrera de El Dictamen

Liga Oropeza vence a la Municipal y es Campeón del Estatal

Judith Zárate León gana primera medalla para Veracruz

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen