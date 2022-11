Exitosa Copa TKD Puerto de Veracruz.

Organizada por Il Shim Tae Kwon Veracruz, con la participaron mil competidores.

Una gran jornada se vivió este domingo en el auditorio Benito Juárez, escenario de la Copa Tae Kwon Do Puerto de Veracruz, que aglutinó a aproximadamente mil artemarcialistas.

La competencia organizada por el ex seleccionado nacional Jaime Málaga Zúñiga, director de Il Shim Tae Kwon Do Veracruz, convocó a equipos y academias de tae kwon do de la entidad veracruzana y otros estados de la república mexicana.

“Agradezco la presencia de los equipos participantes y el buen nivel competitivo que se vivió en la jornada de competencia. Ha sido un honor y privilegio haber contado con su presencia.

“La realización de la Copa Tae Kwon Do Puerto de Veracruz busca la promoción, el desarrollo de nuestro deporte y la detección de nuevos talentos que más adelante representarán al estado en futuras competencias”, expresó Jaime Málaga Zúñiga, al dar las palabras de bienvenida.

En el marco de la ceremonia inaugural, la internacional clavadista porteña, Samantha Jiménez Santos, Premio Estatal del Deporte Veracruz 2022, recibió una placa de reconocimiento por su trayectoria deportiva.

La declaratoria inaugural la realizó José Alberto Nava Lozano, director del Instituto Veracruzano del Deporte (IVD), quien previamente destacó la realización y organización de la Copa Tae Kwon Do Puerto de Veracruz.

“Felicito a todas las niñas y niñas que están participando, reconocemos el esfuerzo de los organizadores de este evento”, expresó el rector del deporte estatal.

También estuvieron en el presídium, Juan Jiménez Solís, subdirector de fomento deportivo de Veracruz y Maritza Rodríguez Aguilar, subsecretaria de educación básica de Veracruz.

Además de Erik Sosa José, presidente de la Asociación Veracruzana de Deporte Escolar (AVDE); Graciela García Calderón Tobalina, ex seleccionada nacional y medallista internacional en Colombia 2011. Además de Beatriz Su Rodríguez Torres, regidora décima del municipio de Boca del Río, que tiene a su cargo el área deportes; Sebastián Cano Rodríguez, regidor sexto del municipio de Veracruz; y Ovidio Martínez Ochoa, director deportivo del club Britania Sport Center Veracruz.

