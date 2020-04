Exfutbolista asegura que pertenecer a América es lo mejor del mundo. Para algunos jugadores de futbol el sueño a cumplir es el de fichar con algún club de Europa, pero no todos comparten las mismas metas. Un ex elemento de América aseguró que el haber pertenecido a este conjunto es lo mejor que le ha pasado en la vida, pese a que no ganó muchos títulos con las Águilas.

Aquivaldo Mosquera, otrora defensor de los Azulcremas, declaró en entrevista con Fox Sports que disfrutó mucho su paso por la escuadra capitalina y lo comparó, de forma poética y romántica, con “tocar el cielo”.

“Es una de las mejores experiencias en mi carrera, jugar en el América es tocar el cielo con las manos”, comentó el colombiano.

Mosquera recordó que si bien su etapa más exitosa en la Liga Mx llegó con Pachuca, reconoció que el ambiente con América es diferente y por esa razón recuerda con más entusiasmo los torneos que defendió la playera azulcrema.

Exfutbolista asegura que pertenecer a América es lo mejor del mundo, describe el ambiente en el club

“Mi mejor momento en el tema de triunfos fue en Pachuca, los dos primeros años que tuve fue donde más títulos ganamos, pero la verdad es que en América es un ambiente totalmente diferente por todo lo que genera jugar en América, pero la verdad en esos dos equipos la pase muy bien”, añadió.

Por último, Aquivaldo Mosquera recordó el épico regreso que tuvieron las Águilas en la final del Clausura 2013 ante Cruz Azul, en donde un gol suyo abrió la puerta para que su equipo terminara con el campeonato. El sudamericano indicó que cree que América recibió un poco de “ayuda divina” en ese cotejo.

“Esa es una final única, ese día fue impresionante. Yo no sé de dónde sacamos tanta fuerza para poder empatar ese partido, porque si estaba medio complicado y yo creo que también hubo una ayuda divina porque ellos también tuvieron para hacer muchos más goles”, finalizó.

Mosquera jugó entre el Apertura 2009 y el Clausura 2014 con América. En total, levantó en cuatro ocasiones el trofeo de la Liga Mx, tres con Pachuca y una con las Águilas.

