Exdirectivo revela supuestos actos de corrupción de Gustavo Matosas. Gustavo Matosas fue el personaje central de una supuesta trama de corrupción en el futbol mexicano, misma que fue develada en un reportaje periodístico, que prácticamente acabó con su carrera en la Liga Mx. A poco menos de dos años de que saliera a la luz lo anterior, un exdirectivo que trabajó junto al entrenador uruguayo reveló algunas de las prácticas que tenía en Querétaro.

Otro escándalo para Gustavo Matosas.



Esto hizo en Querétaro, según el exdueño de Gallos Blancos, Zlatko Petricevic



Nota: https://t.co/pCKICzqVyp pic.twitter.com/bflLX7z4WZ — En El Área (@enelareaoficial) November 2, 2019

Zlatko Petricevic, exdueño de los Gallos Blancos, dio a conocer que Matosas pedía futbolistas que llegaban con un precio inflado al equipo. Tras enterarse de esta situación el directivo decidió despedir sorpresivamente al entrenador.

DTs presuntamente vinculados con el "Cartel del Gol"



• Gustavo Matosas

• Memo Vázquez

• Piojo Herrera

• Antonio Mohamed

• Chepo de la Torre

• Francisco Palencia

• Benjamín Galindo

• Héctor Hugo Eugui pic.twitter.com/kXDMfQlmnU — Enzo de Taquito ✨ ⚽🇫🇮 (@Israelbarronm) January 11, 2021

“Medio mundo me quiso comer cuando despedí a Matosas de Querétaro, hasta me dijeron que estaba loco. No podía llegar con ustedes y decir que corrí a Matosas porque me estaba comprando jugadores, porque estaba haciendo negocios entre Toño Rico (exdirectivo) y él; subía los precios de jugadores, vendía jugadores que valían 300 mil dólares a tres millones de dólares”, declaró Petricevic en entrevista con el portal Mediotiempo.

Reynoso: No puede haber pretextos asegura tras derrota

Toluca vence a Querétaro en su debut en el Guard1anes 2021

Exdirectivo revela supuestos actos de corrupción de Gustavo Matosas durante su etapa con Querétaro

Asimismo, develó que despidió a Fernando Pavón, promotor que trabaja con Matosas, tras enterarse de las prácticas de cobrar una comisión por fichar a un elemento. Ante esta situación, Gustavo se acercó con el dueño de los Gallos Blancos y abogó por Pavón al querer regalar un reloj de la lujo marca Rolex a Zlatko.

Petricevic confiesa que despidió a Matosas de Querétaro por corrupción 😱https://t.co/Ae4TTQaZMk pic.twitter.com/GluzB1xaU6 — FutbolSapiens (@futbolsapiens) October 31, 2019

“Cuando yo corrí a Pavón de mi oficina, la primera persona que me estaba llorando (fue Matosas). ‘No corras a mi amigo del club. Corriste todo lo que yo construí y ahora corres a Pavón’, que llegó con un reloj Rolex y dijo ‘toma esto’. Le dije ‘no soy muy aficionado a los relojes pero tengo 20 relojes, si necesito uno lo uso, pero el tuyo no ocupo’ y a partir de este momento estás fuera de mi oficina”, añadió Petricevic.

Tras conocerse el escándalo de corrupción en el que presuntamente estuvo involucrado Gustavo Matosas, Atlético San Luis decidió despedir al entrenador en el Apertura 2019, unas semanas después de haberlo contratado.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen