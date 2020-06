Exconejita de Playboy busca comprar un equipo en Rumania. Debido a la crisis financiera desatada por la pandemia de COVID-19, el futbol ha presentado pérdidas económicas importantes y el futuro no se vislumbra complicado. Sin embargo, esto no detendría a un ex conejita de Playboy de cumplir su sueño de comprar un equipo y convertirse en directiva en su país.

Anamaria Prodan, la ex modelo de Playboy que quiere comprar un equipo de fútbol https://t.co/kcoGNHom6A — okdiario.com (@okdiario) June 2, 2020

Anamaria Prodan, modelo rumana, está en pláticas para adquirir a Hermannstadt, conjunto que participa en la primera división de Rumania. Prodan no es ajena al balompié, ya que desde hace algunos años incursionó en el negocio del futbol al convertirse en representante de futbolistas y entrenadores en aquel país.

No solo jeques salvan a los clubes: Anamaria Prodan, ex modelo Playboy y actual representante de futbolistas y DTs cerró la compra mayoritaria de acciones del Hermannstadt de la liga rumana, club de sus amores, el cual estaba sumido en deudas. pic.twitter.com/volVo8TyHP — Pizarra Sports (@PizarraSports) June 3, 2020

El portal ‘Gazeta Sporturilor’ fue el primero en reporta el interés de Anamaria en convertirse en propietario de una franquicia rumana. Asimismo, Claudiu Rotar, accionista de Hermannstadt, adelantó que en estos momentos hay pláticas para vender al club, empero, no dio más detalles. “Puedo darle todos los detalles exactos en poco más de una hora. Estamos en plena negociación en este momento”, expresó Rotar en una entrevista con ‘Gazeta Sporturilor’.

Exconejita de Playboy busca comprar un equipo en Rumania y rescatarlo de la quiebra

Hermannstadt ha tenido complicaciones recientemente para cumplir con sus obligaciones financieras y por este motivo sus propietarios estarían dispuestos a deshacerse del club. El conjunto romano expresó la necesidad de inyectar recursos y de conseguir un nuevo accionista.

La ex conejita Playboy Anamaria Prodan es oficialmente la nueva dueña del FC Harmannstadt de Rumania. Prodan además es una de las representantes más importantes de su país. pic.twitter.com/WhEC6Rte6I — Futboltrotters (AKA Juan Manuel D'Angelo) (@futboltrotters) June 3, 2020

El club terminó en el décimo puesto de la Liga 1 de Rumania con 25 puntos y entró a la fase de repechaje para evitar el descenso a la segunda división. Al momento de la suspensión de las actividades por la crisis sanitaria, Hermannstadt había cosechado un triunfo y un empate en esta ronda.

