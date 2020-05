Excompañero de Cuauhtémoc Blanco afirma que lo impulsó en la política. La carrera política de Cuauhtémoc Blanco ha alcanzado una dimensión inimaginable. De ser candidato a la alcaldía de Cuernavaca, Morelos por el Partido Social Demócrata (PSD), pasó a ser gobernador del estado, con la alianza ‘Juntos Haremos Historia’, en tan solo tres años. Sin embargo, su incursión en la política requirió de un pequeño empujoncito de un ex compañero de equipo.

Así la aprobación del presidente y los gobernadores en su desempeño frente a la pandemia de #Coronavirus, conforme encuesta de @CE_Mexico. El ex futbolista Cuauhtémoc Blanco es el peor evaluado a nivel nacional; menos de 2 de cada 10 morelenses aprueban su desempeño. pic.twitter.com/f1AKsa2NVG — Juan Carlos Guerrero (@guerreropolis) May 5, 2020

Moctezuma Serratos, otrora jugador de América, aseguró en plática con el diario ‘Récord’ que propuso a Blanco Bravo como la opción del PSD a las elecciones municipales de Cuernavaca en 2015. Serratos afirmó que él iba a ser el elegido para competir por la alcaldía, empero, propuso a la ex estrella del futbol mexicano en su lugar.

Moctezuma Serrato dio a conocer que puso a Cuauhtémoc en la política y ahora no lo quiere recibir ⬇️https://t.co/mwhChS0PO7 — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) May 5, 2020

“Es la primera vez que hablo de esto. Me querían a mí de presidente municipal de Cuernavaca, yo tenía un programa deportivo en el estado, pero al partido político le dije que le tenía un mejor plan, contacté a Cuauhtémoc, dudó, me costó trabajo convencerlo, y al final se dio y hasta dónde ha llegado”, declaró el también ex futbolista de Pumas.

Excompañero de Cuauhtémoc Blanco afirma que lo impulsó en la política y declaró que lo propuse para alcalde de Cuernavaca

Pese a haber impulsado su carrera en la política, Moctezuma expresó que ha intentado reunirse con Cuauhtémoc Blanco, pero este no ha podido recibirlo. Serrato se mostró molesto por esta situación y pidió que no “jueguen con él”.

Como parte de las acciones que impulsa el Gobierno de Morelos encabezado por Cuauhtémoc Blanco Bravo para hacer frente a la pandemia por el COVID-19, se realizó un operativo por la seguridad y la sana distancia en… https://t.co/MOyr9z1jLa — Diario de Morelos (@DiariodeMorelos) May 5, 2020

“No hablamos. Siendo honestos, lo he visto en algún evento y nada más. Le pedí una cita y me la ha atrasado, hasta he hablado con su gente, les pregunté qué pasa y que no pasa nada, pero la vida da vueltas. Yo lo traje y ahora estoy esperando audiencia. Entiendo que el gobernador esté ocupado, pero no entiendo, y no quiero nada regalado, pero que no jueguen con uno”, finalizó.

En el Presupuesto 2019, el gobernador solicitó 89 millones de pesos para comunicación social y publicidad, pero terminó gastando más de 189 millones. https://t.co/k9ycVOEB4s — Proceso (@proceso) April 30, 2020

Ante todo pronóstico, Cuauhtémoc Blanco ganó en 2015 la alcaldía de Cuernavaca. Tres años después se presentó para competir por la gubernatura de Morelos, bajo el Partido Encuentro Social (PES), la cual ganó con el 52.69% de los sufragios.

Síguenos en Twitter @ElDictamen