Excelente octava jornada de la LAFV.

Javier Tello / El Dictamen.

Grandes acciones ofrecieron los equipos del torneo de apertura de la Liga amateur de Futbol Veracruz durante la octava jornada el pasado fin de semana.

La lucha por los primeros 8 lugares de la tabla es cada vez más aguerrida buscando todos estar bien situados rumbo a la liguilla.

El liderato hasta esta jornada pertenece a CPV con 24 puntos invicto, seguido de cerca por Solumex Buenavista con 21 y Amigos Tax Dos Lomas con 20.

También la tabla de goleo registra cambios, encabezada esta semana por Omar Jair Cruz Granda de Solumex Buenavista con 20 goles acumulados.

En el segundo puesto Juan esteban Alonso Chávez también de Solumex Buenavista con 19 tantos. Y en tercero Diego Francisco Bastarrachea Paredes de Atlético Río Medio con 11.

El presidente de la liga José Alfredo Méndez Cazarín informó que el torneo se desarrolla de forma regular y sin contratiempos con un alto nivel de competencia.

Indicó además que están por arrancar los partidos amistosos de la rama femenil de la Liga Amateur de Futbol Veracruz.

Y que se encuentran analizando los campos donde podrían llevarse a cabo los partidos de este nuevo proyecto cuyo torneo está próximo a iniciar.

Mientras que los resultados de esta octava jornada fueron los siguientes, Ortiz Rubio gana 5-3 a CDI, CPV derrota 9-0 a Aries FC.

Solumex Buenavista vence 7-1 a Deportivo Unión, Remes RC pierde 3-0 ante Atlético Río Medio, Real Same FC cae 2-1 ante Galácticos.

Mixtequilla vence 2-0 a Ñorri Sección 141, Amigos Tax Dos Lomas empata 1-1 con Volcanes, Cedral derrota 4-0 a Atlético La Tuna y Diablos de Mamakas vence 5-2 a Chivas.

Por último dio a conocer el rol de juegos para la jornada 9 a jugarse el próximo domingo 23.

Campo JR, 8:00 horas Remes RC vs Atlético La Tuna. 10:00 horas Aries FC vs Mixtequilla.

Campo La Quinta, 8:00 horas CDI vs Chivas. 10:00 hrs CPV vs Real Same FC.

Además en el Campo Dos Lomas, 8:00 horas Amigos Tax Dos Lomas vs Ñorri Sección 141.

Unidad Deportiva SNTSS, 8:00 horas Volcanes vs Ortiz Rubio.

Excelente octava jornada de la LAFV.

Campo La Pureza, 11:00 horas Deportivo Unión vs Cedral.

Campo Xicoténcatl, 8:00 horas Diablos de Mamakas vs Atlético Río Medio.

Finalmente en el Campo La Planiza, 8:00 horas, Galácticos vs Solumex Buenavista.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.